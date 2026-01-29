Pedagogisk vägledare till Yrkessvenska
Merit Utbildning Malmö AB / Gymnasielärarjobb / Malmö Visa alla gymnasielärarjobb i Malmö
2026-01-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Merit Utbildning Malmö AB i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vi söker en pedagogisk vägledare till Yrkessvenska
Merit bedriver Yrkessvenska på uppdrag av Arbetsförmedlingen med olika inriktningar i samarbete med yrkesutbildningar, hos olika utbildningsanordnare och på plats på Merit. Undervisningen knyts nära deltagarna och det yrkesspråk de behöver för sin pågående yrkesutbildning och för kommunikationen i sitt framtida yrke.
Som vägledare hos oss får du arbeta nära undervisande pedagoger, deltagare och utbildningsanordnare. Din roll är att stötta deltagarna i att göra medvetna val, skapa motivation och tydliga karriärplaner som leder vidare till utbildning och arbete.
Dina arbetsuppgifter
Genomföra individuella kartläggningar och vägledningssamtal
Stödja deltagare i deras studie- och yrkesval kopplat till språk och yrkesinriktning
Samarbeta med pedagoger och yrkesutbildningar för att skapa helhet i insatsen
Bidra till att varje deltagare utvecklar en hållbar karriärplan
Vi söker dig som har
Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet inom något av följande:
rekrytering, omställningsarbete eller karriärvägledning
arbete med arbetsmarknadsfrågor
handläggning i personalfrågor (ej enbart administration)
social- och gruppsykologistudie- och yrkesvägledning
Det är meriterande om du har erfarenhet av att undervisa i yrkessvenska, gärna inom något av följande yrkesområden:
Vård och omsorg
Restaurang
Transport
Bygg
Industri Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6456382-1813517". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Merit Utbildning Malmö AB
(org.nr 556717-4817), https://jobb.meritutbildning.com
Adlerfelts väg 4M (visa karta
)
213 65 MALMÖ Arbetsplats
Merit utbildning Jobbnummer
9711350