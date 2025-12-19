Pedagogisk samordnare inom funktionsstöd
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Socialförvaltningen i Klippans kommun, verksamhetsområde Funktionsstöd, söker nu en pedagogisk samordnare på heltid. Ditt uppdrag är avgörande för att vi ska kunna erbjuda goda levnadsvillkor, delaktighet och självbestämmande för brukarna fullt ut. Du arbetar nära enhetschefer, stödpedagoger och kvalitetsutvecklare. Din tjänst ligger centralt under verksamhetschefen. Då tjänsten är ny i organisationen kommer du få vara med och forma den, utifrån brukarnas och verksamheternas behov.
I rollen som pedagogisk samordnare inom funktionsstödsområdet har du ett övergripande ansvar för att pedagogiska kartläggningar samt vårdtyngdsmätningar genomförs och följs upp på ett systematiskt sätt. Du leder och samordnar stödpedagogerna i deras arbete och fungerar som ett stöd i deras uppdrag. I det ingår att utbilda och handleda kring kommunikation och pedagogiskt förhållningssätt samt dokumentation och genomförandeplaner. Du handleder även i att göra informella bedömningar, exempelvis energikartläggningar, fritidsbedömningar och ADL-bedömningar. Vidare ansvarar du för att utföra kommunikationskartläggningar och samverka med regionen kring kommunikationsmetoder för att säkerställa att varje brukare får det stöd som krävs. Du utvecklar arbetssätt inom områden som beteenderegistreringar och nollbeteende, samt är ett viktigt stöd vid implementering av nya metoder.
Din roll innebär att hög grad av samverka med andra professioner, vilka är viktiga för brukaren, samt att omvärldsbevaka forskning, metoder och evidens för att verksamheten ständigt ska utvecklas och vila på aktuell kunskap. Här får du vara med och göra verklig skillnad för både kollegor och brukare i en organisation som värdesätter samarbete, utveckling och arbetsglädje.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning och har vana av att genomföra informella kartläggningar, såsom ADL-bedömningar, fritidskartläggningar och kommunikationsbedömningar. Du har även personlig erfarenhet av framgångsrik samverkan med olika yrkesgrupper och aktörer kring individens behov.
Du har eftergymnasial utbildning, exempelvis som arbetsterapeut, socionom eller annan likvärdig relevant utbildning. B-körkort är ett krav.
Som person är du engagerad, lyhörd och inkluderande, och har en god pedagogisk förmåga samt lätt att kommunicera tydligt och bemöta andra på ett professionellt sätt. Du är kreativ och inspirerande, samt har god samarbetsförmåga, initiativförmåga och organisatorisk skicklighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och relevanta betyg/intyg. Du kommer eventuellt att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Tider för första intervju är bokade till 29/1 kl 13-16, 4/2 kl 14-16, 5/2 kl 13-16 samt 6/2 kl 13-16.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
Vi vill att du bifogar betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i din digitala ansökan. Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Ersättning
