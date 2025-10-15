Pedagogisk resurs till Fordonsprogrammet
2025-10-15
Bergstrands
Bergstrands har funnits sedan 2006 och bedriver idag utbildning inom kommunal vuxenutbildning på två orter och gymnasial yrkesutbildning på tre gymnasieskolor, samt arbetsmarknadsutbildningar på flera platser runt om i Sverige.
På Bergstrands brinner vi för yrkesutbildningar och att få se våra elever växa, utvecklas och lyckas, både i skolan och ute på sitt arbetsplatsförlagda lärande. Att arbeta hos oss är att göra skillnad i unga människors liv varje dag. Vi vet att skolan är en fantastisk arbetsplats och en otrolig arena för att skapa verklig och varaktig förändring. Tillsammans gör vi skillnad!
På Bergstrands arbetar vi enligt våra fem principer
Nya idéer och perspektiv: Tillsammans välkomnar vi nya idéer och perspektiv som hjälper oss att utvecklas och uppnå våra mål
Uppmuntran och glädje: Tillsammans uppmuntrar vi varandra och sprider glädje med en positiv attityd.
Ansvar och engagemang: Tillsammans tar vi ansvar och engagerar oss i att skapa förtroende och tillit med ärlighet och transparens.
Inkluderande miljö: Tillsammans skapar vi en inkluderande miljö där alla visar respekt och förståelse för varandra.
Stark gemenskap: Tillsammans samarbetar och stöttar vi varandra för att skapa en stark gemenskap där alla får komma till sin fulla rätt.
Tillsammans hjälper vi dig att lyckas!
Bergstrands gymnasium i Uppsala har funnits sedan 2010 och erbjuder tre nationella gymnasieprogram: fordon- och transport, försäljning- och service, samt bygg- och anläggning. Vi har ca 300 elever på gymnasiet och finns i moderna nybyggda lokaler i Fyrislund. I lokalerna finns även Bergstrands vuxenutbildning och våra arbetsmarknadsutbildningar.
Vi är en medelstor skola med relativt små klasser och vår storlek är en av våra styrkor då vi är tillräckligt små för att hinna se och lära känna alla våra elever väl och vi kan skapa en trygg och familjär atmosfär. Hos oss är varje elev och varje anställd viktig och vi arbetar nära tillsammans för att alla ska lyckas, både elever och personal. Ordet Tillsammans löper som en röd tråd genom allt vi gör.
Vi söker en pedagogisk resurs, i första hand till vårt Fordons- och transportprogram, men tjänsten kommer även att innebära arbete som resurs på flera av våra övriga program.
Cirka 60 % av tjänsten är förlagd till Fordonsprogrammet, medan resterande 40 % fördelas efter behov inom skolan.
I rollen ingår att delta i verkstadslektioner och stötta både lärare och elever i undervisningen. Du bidrar till ordning och säkerhet i verkstaden samt hjälper eleverna att behålla fokus och motivation. Du behöver inte ha djupa kunskaper inom personbilsteknik, men ett intresse för fordon är önskvärt - det gör arbetet både roligare och enklare, och underlättar relationsskapandet med eleverna.
Utöver arbetet i verkstaden kommer du även att vara ett stöd för elever och lärare i andra undervisningssituationer där behovet finns.
För att trivas och göra ett bra arbete behöver du vara social, engagerad och intresserad av ungdomar. Du har lätt för att skapa goda relationer och är en trygg och stabil vuxen med förståelse för ungas olika utmaningar - både i skolan och i livet i stort.
Vi tror att du motiveras av möjligheten att göra skillnad i unga människors liv och att få vara en del av en positiv och varm kollegial gemenskap.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
