Pedagogisk resurs sökes till Arcus! (distans)
Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB / Personaltjänstemannajobb / Skövde Visa alla personaltjänstemannajobb i Skövde
2026-07-16
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB i Skövde
, Tibro
, Götene
, Skara
, Hjo
eller i hela Sverige
Arcus är ett utbildning- och jobbförmedlingsföretag som utför tjänster till både offentliga verksamheter, privata kunder och är en leverantör till Arbetsförmedlingen. I över 25 år har vi levererat våra tjänster och finns idag på över 100 orter i Syd- och Mellansverige redo att stötta våra deltagare ut i arbete eller mot vidare studier. Arcus vision är att sänka arbetslösheten och minska utanförskapet genom att stötta och vägleda människor mot ett varaktigt arbete! Vi vill vara det självklara valet inom vår bransch och den leverantör som alltid överträffar kundens förväntningar. Vårt engagemang, vårt driv och vårt professionella förhållningssätt hjälper oss att nå våra mål och vara den goda och erkända leverantör vi önskar. Arcus bygger broar för ett bättre samhälle – för alla! Arcus är sedan 2022 en del av Nordic Training group koncernen där vi tillsammans är ca. 600 medarbetare i hela Sverige.Publiceringsdatum2026-07-16Om företaget
Arcus är ett utbildnings- och jobbförmedlingsföretag som utför tjänster till både offentliga verksamheter, privata kunder och är en leverantör till Arbetsförmedlingen. I över 25 år har vi levererat våra tjänster och finns idag på över 100 orter i Syd- och Mellansverige redo att stötta våra deltagare ut i arbete eller mot vidare studier. Arcus vision är att sänka arbetslösheten och minska utanförskapet genom att stötta och vägleda människor mot ett varaktigt arbete! Vi vill vara det självklara valet inom vår bransch och den leverantör som alltid överträffar kundens förväntningar. Vårt engagemang, vårt driv och vårt professionella förhållningssätt hjälper oss att nå våra mål och vara den goda och erkända leverantör vi önskar. Arcus bygger broar för ett bättre samhälle – för alla!
Bakgrund
Arbetsförmedlingen har i uppdrag att stärka sysselsättningen och bidra till att fler företag startas och utvecklas i hela landet. Ett växande företagande bidrar både till att individer når egen försörjning och till att nya arbetstillfällen skapas. Det finns arbetssökande som har för avsikt att starta egen näringsverksamhet men saknar tillräckliga kunskaper inom områden såsom företagsekonomi, juridik, marknadsföring, affärsplanering och digital kompetens. Den upphandlade utbildningen är avsedd att minska dessa kunskapsluckor och på så sätt bidra till ökad sysselsättning och fler jobb bland annat genom att underlätta för fler.
Utbildning inför start av näringsverksamhet
Utbildningen är en förberedande utbildning inför start av näringsverksamhet och genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
Utbildningen ska ge deltagarna grundläggande kunskaper om företagande i Sverige samt stöd i att utveckla och formulera en affärsplan. Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha upprättat en fullständig affärsplan och ha en tydlig förståelse för vad det innebär att starta och driva företag.
Kurslängd 35 dagar per deltagargrupp.
Grupper på 15 deltagare startar nationellt kontinuerligt med fastställda startdatum fördelat på fyra leveransområden som täcker hela Sverige.
Utbildningen sker på distans av lärare och pedagoger.
Formell kompetens
Du som pedagogisk resurs har i uppdrag att stödja deltagarna så att de ges förutsättningar att uppnå utbildningens mål. Stödet ska utformas individuellt utifrån deltagarnas behov och förutsättningar.
Detta omfattar, men är inte begränsat till, stöd vid:
• bristande kunskaper i svenska språket
• begränsad studievana
• behov av stöd i studieteknik
• fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar
Den pedagogiska resursen ska utgöra ett komplement till lärarens undervisning.
Den pedagogiska resursen ska ha:
• Minst ett (1) års yrkeserfarenhet på heltid av pedagogiskt arbete med vuxna eller unga vuxna (16–25 år) under de senaste 6 åren.
• Minst 60 högskolepoäng (eller ett års heltidsstudier eftergymnasialt) inom pedagogik.
• Adekvat utbildning eller arbetslivserfarenhet inom branschområdet på minst 1 år. Personen bör dessutom ha ett starkt intresse för att stötta deltagare och känna tillfredsställelse i att se andra utvecklas.
Arbetsgivare / Ort: Arcus, nationelltOmfattning / Varaktighet: deltid-heltid, tillsvidareLönetyp: Fast månadslön eller timlönAnsök senast 2026-08-09, vi behandlar ansökningar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan annonsens sista datum.
Om du har frågor gällande tjänsten, kontakta:Susanna Andersson, susanna.andersson@arcus.nu
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
(org.nr 556556-4118)
Petter Heléns Gata (visa karta
)
541 31 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arcus Utbildning & Jobbförmedling Kontakt
Rekryterare
Susanna Andersson susanna.andersson@arcus.nu Jobbnummer
10004569