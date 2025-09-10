Pedagogisk resurs & skoladministratör
2025-09-10
Barn- och utbildningsförvaltningen
Övertorneå kommuns skolor är enligt undersökningar bland de bästa i landet där vi erbjuder utbildning av högsta kvalitet - från förskola till vuxenutbildning. En av de förklaringar som lyfts fram är små klasser med hög lärartäthet och erfarna lärare, vilket möjliggör mer individuell uppmärksamhet för varje elev. Vi lägger stor vikt vid IT-kompetens både bland elever och personal där datorer/iPads används då undervisningen gynnas av detta.
Vi har höga förväntningar på både elever och personal.
Vi söker nu en administrativ resurs med varierande uppgifter till Svarträvens skola. Tjänsten är på 100% och fördelas mellan vikariat, vikarieanskaffning & administrativt arbete.
Om dig:
Vi söker dig som har adekvat utbildning i och erfarenhet av åtminstone del av tjänstens innehåll, t ex:
• Socionom, socialpedagog
• Pedagogisk utbildning/pedagogiskt arbete (lärare/vikarie åk 4-9)
• Skoladministration och användning av olika slags digitala verktyg
Du ska ha god pedagogisk förmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot våra elever. Du är flexibel, öppen, noggrann och har god samarbetsförmåga. Vi sätter stort värde på ditt engagemang, ansvar och yrkeskompetens och förväntar oss att du jobbar självständigt och tar egna initiativ.
Tidigare arbete med barn/elever i skola samt erfarenhet av arbete med personer i behov av särskilt stöd är meriterande.
Arbetsuppgifter:
Du förväntas:
• I samarbete med kommunens bemanningsplanerare arbeta med anskaffning av vikarier till Svarträvens skola
• Vikariera för frånvarande skolpersonal
• Vara rastvärd/ skolvärd
• Ge administrativ service till elever, vårdnadshavare och personal
• Göra skoladministrativt arbete som administratör för skolans digitala miljöer, betygsadministration, arkivering, fakturor och beställningar.
• Ge administrativt stöd till rektor
Omfattning:
Tjänsten är vikariat tom 2026-06-30. Om nuvarande innehavare av tjänsten efter utbildningen övergår till annan anställning kan tjänsten övergå till en tillsvidareanställning. Tillträde snarast.
Vi har tobaksfri arbetstid. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Upplysningar
Rektor: Ann-Sofie Esperi, ann-sofie.esperi@utb.overtornea.se
tfn. 070-601 07 19
Rektor: Birgit Lundkvist, birgit.lundkvist@utb.overtornea.se
, tfn. 070-628 05 60.
Fackliga representanter
Sveriges Lärare Övertorneå, tfn 070-573 0926. Vision Övertorneå, tfn 070-261 89 85.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 30 september 2025. Du kommer att få en bekräftelse på att din ansökan kommit in. Skulle du inte motta en sådan bekräftelse ber vi dig att kontakta oss på kommun@overtornea.se
För att arbeta med barn i skolan krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret före anställning. Utdraget begär du själv hos polisen och du hittar blankett för ansökan på www.polisen.se
Mer om Övertorneå
Övertorneås samhällsservice och geografiska läge ger möjlighet att ägna dig åt sådant du vill, inte sådant du måste. Vi erbjuder en vacker och naturnära livsmiljö med goda möjligheter till friluftsliv och rekreation, en stark gemenskap och närhet mellan människor samt en utmärkt social service och en mycket god skolkvalitet, vilket gjort att Övertorneå utsetts till "Sveriges bästa skolkommun" flera år, och har blivit utnämnd till årets e-hälsokommun.
Dessutom erbjuder kommunen en hög närvaro av företagande och en öppenhet för att ta emot nya invånare, samt ett unikt kulturellt och historiskt arv och läge vid den finska gränsen.
Förutsättningarna för att du ska trivas tror vi är väldigt goda. Sugen på att flytta hit? Kolla in https://www.hejhemby.com
