Pedagogisk resurs åk-7-9, Fredriksdalskolan
2025-12-12
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Fredriksdalsskolan är en skola med ca 330 elever. Fredriksdalskolan - möjligheternas skola. \nFör oss är skolan en viktig och meningsfull plats för både elever och personal. Vi jobbar för en skola som präglas av positiva möten, lustfyllda lärmiljöer, gemenskap och delaktighet. Vi förstärker det positiva och utgår från det som fungerar.\nVi stimulerar och motiverar alla elever att nå så långt som möjligt i sin måluppfyllelse och att känna framtidstro. Digitala och formativa lärprocesser är en självklar del i att stödja varje elevs lärande.
Om jobbet
Du arbetar på individ- och gruppnivå med att stödja elevernas lärprocess.
Du samarbetar med lärare och arbetslag och fungerar som en länk mellan skolan, elever och hemmet. Tjänsterna innebär visst omsorgsarbete med elever. Arbetet ar förlagt på anpassad grundskola och grundskolan.
Vem är du?
Du har en pedagogisk utbildning och är väl förtrogen med skolans kunskapssyn och värdegrundsuppdrag. Det är också mycket värdefullt om du har kunskaper inom olika funktionsvariationer. Du har förmåga att motivera och skapa lärande och lärmiljöer som präglas av inkludering, variation och interaktivitet. Du har förmåga att se och möta varje elev och utgå från det som fungerar. Du har mycket god förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har god samarbetsförmåga och är kommunikativ och kreativ. Vi ser gärna att du vågar tänka och pröva nytt tillsammans med andra. Du har god kunskap om och kan använda digitala verktyg. Du kommer att ha ett nära samarbete med ansvariga grundskollärare och speciallärare i anpassad grundskola, samarbete i arbetslaget samt med EHT-team och samverkan med vårdnadshavare. Vi har höga krav på bland annat bemötande och handlingskompetens.
Tidsbegränsad uppehållstjänst 100% under vårterminen med start 7 januari 2026.
Övrigt
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I vår verksamhet måste alla som ska anställas för att arbeta med barn och unga, enligt lag (2000:873), visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten kan hämtas på http://www.polisen.se/Service.
Det tar oftast mellan 1-2 att få det hemskickat.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
Månadslön
