Pedagogisk handledare till Lärcentrum Rosersberg
Kriminalvården / Gymnasielärarjobb / Sigtuna Visa alla gymnasielärarjobb i Sigtuna
2026-07-13
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvården ska bedriva utbildning på de kommande barn- och ungdomsavdelningarna; grundskola, gymnasieskola, anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola. Miljön är utformad för att möta de särskilda behov som finns hos denna målgrupp inom Kriminalvården. Verksamheten är en del av Kriminalvårdens nationellt sammanhållna utbildningsverksamhet som också omfattar utbildning motsvarande Komvux. Den syftar till att ge varje elev en likvärdig och kvalitativ utbildning.
Utbildningen för barn och unga bedrivs huvudsakligen genom närundervisning, i en trygg och strukturerad miljö. Utbildningen integreras med övriga insatser inom Kriminalvården, för att stödja barnens och ungdomarnas utveckling och framtida möjligheter.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Rollen som pedagogisk handledare har likheter med arbete som lärarassistent eller elevassistent inom skolväsendet. Det innebär att du stöttar studerande i deras lärande, bidrar till struktur och studiero samt underlättar för den undervisande läraren. Du ansvarar dock inte för någon egen undervisning eller betygssättning. Du arbetar nära studerande för att skapa struktur, motivation och goda förutsättningar för lärande. Du ger praktiskt och pedagogiskt stöd i studierna samt bidrar till att studiemiljön fungerar väl. Du kommer att vara placerad på anstalten Rosersberg. Allt arbete sker på anstalten.Kvalifikationer
I din roll som pedagogisk handledare är du en skicklig pedagog med vilja och förmåga att motivera, entusiasmera och leda studerande att nå sina mål. Du är tydlig och engagerad i ditt arbete och har god förmåga att skapa struktur och systematik. Arbetet bedrivs både självständigt och i nära samarbete med kollegor, varför god samarbets- och initiativförmåga är viktiga egenskaper liksom att du kan arbeta självständigt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Gymnasieexamen
Erfarenhet av arbete i pedagogisk verksamhet i grundskola, gymnasieskola och/eller anpassad skola
Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
God datorkunskap och vana att arbeta med digitala stödsystem
Det är även meriterande med:
Pedagogisk utbildning med inriktning skola
Vänligen bifoga examensbevis i din ansökan.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsvägen 30 (visa karta
)
195 95 ROSERSBERG Arbetsplats
Avdelningen för verksamhetsinnehåll, Sektionen för vuxenutbildning Jobbnummer
10000523