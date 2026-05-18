Pedagogisk handledare till Lärcentrum Häkte Kristianstad
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Dina arbetsuppgifter
Klienter som har behov av utbildning kan söka och anvisas att söka till Vuxenutbildningen. Undervisningen är individbaserad och sker på häktet Kristianstads lärcentrum. Du kommer att stötta studerande och lärarna, både praktiskt och pedagogiskt, i rollen som pedagogisk handledare. Den undervisande läraren kan vara placerad lokalt eller på distans på en annan anstalt. Detta gör att du i ditt uppdrag har kontinuerlig kontakt med och samarbetar med lärare och andra kollegor över hela landet. Barn och unga i häkte, vilka är inskrivna vid en grund- eller gymnasieskola i samhället, får hjälp med att etablera kontakt med berörd skola för att fortsätta studierna - du är länken mellan eleven och skolan. Kvalifikationer
I din roll som pedagogisk handledare är du en skicklig pedagog med vilja och förmåga att motivera, entusiasmera och leda studerande att nå sina mål. Du är tydlig och engagerad i ditt arbete och har god förmåga att skapa struktur och systematik. Arbetet bedrivs både självständigt och i nära samarbete med kollegor, varför god samarbets- och initiativförmåga är viktiga egenskaper liksom att du kan arbeta självständigt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Gymnasieexamen
Erfarenhet av arbete i pedagogisk verksamhet i gymnasieskola och/eller vuxenutbildning
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
God datorkunskap och vana att arbeta med digitala stödsystem
Det är även meriterande med:
Pedagogisk utbildning med inriktning skola
Vänligen bifoga examensbevis i din ansökan.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
