Pedagogisk assistent Lindsdalsskolorna
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Kalmar Visa alla pedagogjobb i Kalmar
2026-06-08
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med goda resultat för eleverna och en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Lindsdalsskolorna är 1 enhet men består av 2 skolor: Lindsdal- och Sjöängsskolan. Här går ca 1 100 elever och ca 145 personal arbetar här.
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Tjänsten innefattar pedagogiskt arbete i fritidshemmen samt att vara en pedagogisk resurs i grundskolans verksamhet främst på mellanstadiet på både Lindsdal- och Sjöängsskolan. Det innebär att du ska vara en extra resurs utifrån de behov som finns i hela verksamheten så att eleverna ges likvärdiga förutsättningar att utvecklas och följa med i undervisningen. Du kommer att stödja elevernas delaktighet under skoldagen, i kamratlivet och skolans övriga verksamheter med såväl självständighet som inkludering som mål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
• skapa goda relationer till samtliga elever
• ha enskilda eller gruppsamtal om att vara en god kamrat
• delta aktivt i arbetslagsarbetet
• tillsammans med skolans personal delta i övrigt arbete på skolan
• medverka i olika utvecklingsarbeten
• arbeta förebyggande med elevhälsa och trygghetarbete
• genomföra rastaktiviteter
• genomföra fritidsaktiviteter med skolans fritidspedagoger
• ha god kontakt med föräldrar via sms, mail och telefonKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad pedagogisk assistent, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du som söker bör vara positiv, trygg och lugn person. Vi kräver samarbetsförmåga och flexibilitet. Du bör vara en person som ser möjligheter i stället för svårigheter och ha en utvecklad förmåga att arbeta upp trygga relationer. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ingen erfarenhet av arbete i skola och fritidshem krävs.
Anställningen kan ev förlängas under vårterminen 2027.
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329993". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
Östra sjögatan 18 (visa karta
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391 29 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Maria Persson maria.persson@kalmar.se 0103525801 Jobbnummer
9951353