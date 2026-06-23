Pedagogassistent till Äventyrets förskola
C Företaget Barnomsorg Bull ekonomisk förening / Pedagogjobb / Uppsala Visa alla pedagogjobb i Uppsala
2026-06-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos C Företaget Barnomsorg Bull ekonomisk förening i Uppsala
C Företaget Barnomsorg/C Resurs AB söker assistent/resurs till Äventyrets förskola i Uppsala. Äventyrets förskola ligger i Valsätra och har platser för 43 barn i ålders indelade grupper. Förskolan erbjuder ett lekfullt lärande där alla barn får känna att de lyckas. Vi utgår ifrån Läroplanen för förskolan och planerar utifrån barnens intressen, behov och erfarenheter.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så vänligen lämna in din ansökan till: ansokan@cforetaget.se
, assistent
Arbetsuppgifter: Nu söker vi en kompetent och engagerad assistent med erfarenhet utav NPF. Barnets funktionsvariation kräver en vuxens uppmärksamhet, stöd och vägledning under hela dagen på förskolan. Du kommer att ansvara för barnets delaktighet i verksamheten under ledning av avdelningens förskollärare och kontinuerlig kontakt med habiliteringen. Som resurs har du i uppgift att finnas nära och hjälpa och stötta i situationer som kan vara utmanande för barnet.
Kvalifikationer: Du som söker arbetet ska vara, ansvarstagande, flexibel, ha ett gott bemötande och vara glad och positiv. Vi söker dig som kan bidra till en trygg miljö och som vill utmana barnen i dess utveckling och lärande. Att du med din förebild möter barnen med respekt och engagerar dig samt visar nyfikenhet över barnens intressen. Tillsammans med barnen reflekterar, samarbetar och diskuterar. Tidigare erfarenhet av barn i behov av stöd är en fördel och bildstöd är meriterande.
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid personlig lämplighet och ser det som en merit om du har en barnskötare utbildning.
Om Tjänsten
Tjänsten omfattar 50 % och är en resursanställning, innebär att du stöttar ett barn i behov av särskilt stöd eller hjälper till att förstärka barngruppen.
Det finns även möjlighet att arbeta extra vid behov, exempelvis vid sjukfrånvaro eller annan frånvaro i verksamheten. För dig som önskar fler arbetstimmar kan därför tjänstgöringsgraden periodvis bli högre.
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och trivs med att samarbeta med kollegor och barn i en föränderlig vardag.
Övrigt: Enligt Skollagen ska utdrag ur belastningsregistret uppvisas innan du anställs inom förskoleverksamhet.
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi har kommit vidare i rekryteringsprocessen. Skicka till ansokan@cforetaget.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: ansokan@cforetaget.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Assistent/Resurs". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare C Företaget Barnomsorg Bull ekonomisk förening
, http://cforetaget.se
Geijersgatan 34 (visa karta
)
752 26 UPPSALA Arbetsplats
C Företaget Barnomsorg Jobbnummer
9975011