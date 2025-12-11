Pedagog till Vårdbiträdesutbildning i Nässjö!
2025-12-11
Om EnRival Utbildning AB
Utbildning är en kritisk faktor för den som söker jobb. Oavsett hur duktig man är kräver arbetsgivaren nästan alltid en formell utbildning av något slag.
EnRival Utbildning erbjuder tjänster som sluter gapet mellan utanförskap och anställningsbarhet. Vägen går via karriärvägledning och utbildning, fram till en stark position på arbetsmarknaden.
Är du vår nya Pedagog till Vård och Omsorgsprogrammet i Nässjö!
Ditt uppdrag
Uppdraget innebär platsbunden vuxenutbildning inom vårdämnen.
Som pedagog ger du deltagarna individuellt anpassat stöd under utbildningen. Det kan vara att stödja med yrkesspråk, vid praktiska moment, ge deltagarna stöd i deras studieteknik samt uppföljning av deltagarnas APL.
Du kommer att jobba i ett team med flera kollegor, framförallt yrkeslärare.
Undervisningen bedrivs på plats i Nässjö.
Din kompetens och bakgrund
• Du skall ha minst 60 högskolepoäng inom pedagogik.
• Du skall ha minst ett (1) års yrkeserfarenhet på heltid av arbete med pedagogisk verksamhet för vuxna, från 16 år och uppåt, inom de senaste 6 åren.
Vi blir glada om du även har någon av följande kompetenser:
• yrkeserfarenhet från vård och omsorgsarbete
• goda språkkunskaper i t.ex. arabiska
Dokumentation
Tjänsten innebär även viss dokumentation mot uppdragsgivare, elev och huvudman. Dessutom samarbete med myndighetsutövare samt branschorganisationer.
God digital kompetens krävs, då vi använder oss av flera digitala verktyg.
Din personlighet
Du älskar att hjälpa människor, och du brinner för att förmedla kunskap. Du har en god förmåga att motivera eleven till att nå sina mål.
Som person är du trygg, inkännande och empatisk. Ditt flexibla förhållningssätt gör att du kan lösa problem.
Du har en god social kompetens samt vilja och förmåga att arbeta i grupp/nätverk.
På EnRival Utbildning behöver du vara en lagspelare med positivt driv och klokskap.
Anställningsform
Heltid. Tillsvidare eller enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.
Tillträde enl ö.k.
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via vår e-rekrytering.
Observera de formella kraven under kompetens och bakgrund, dessa är obligatoriska ska-krav.
GLÖM inte skicka med intyg enligt de krav som är i annonsen.
Vi behandlar inkomna ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För mer information och frågor, kontakta Marie Sandvall marie.sandvall@enrival.se Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enrival AB
(org.nr 556689-0207) Arbetsplats
EnRival Jobbnummer
