Pedagog till Vård och Omsorgsutbildning
2025-10-29
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astar AB Örebro i Örebro
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro? Hos Astar utbildar vi vuxna - på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.Publiceringsdatum2025-10-29Om företaget
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Vi startar i november en utbildning inom Vård och Omsorgsutbildning som kommer att växa ganska snabbt. Vi söker nu dig som vill ansluta till teamet och tillsammans fokusera på att hjälpa människor till nästa steg i karriären och livet.
Våra värderingar
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Om rollen
Som pedagog kommer du att stötta undervisningen i både teoretiska och praktiska moment inom vård och omsorgsutbildningen, samt anskaffa praktikplatser och handleda elever under deras praktik. Detta gör du tillsammans med en yrkeslärare och en lärare inom svenska som andrasspråk. Ni kommer också tillsammans att utveckla och anpassa undervisningsmaterial för att möta elevernas behov och säkerställa att undervisningen följer gällande regler och rutiner inom vården.
Tjänsten är en påplats tjänst utan möjligheter till hybrid och heltid med arbetstider kl 8-16.30 måndag-fredag
Som pedagog söker dig som har
minst ett (1) års yrkeserfarenhet på heltid av arbete med pedagogisk verksamhet för vuxna eller unga vuxna (16-25) inom senaste 6-årsperioden samt
minst 60 högskolepoäng / ett år eftergymnasial utbildning på heltid inom pedagogik
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får växa och utvecklas.
Ett team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Möjligheten att påverka människors liv på riktigt.
Vi rekryterar löpande så vänta inte utan kom in med din ansökan redan idag.
