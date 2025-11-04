Pedagog till Utbildning för Vårdbiträden i Norrköping
2025-11-04
Uppdraget innebär platsbunden vuxenutbildning.
Som pedagog ger du deltagarna individuellt anpassat stöd under utbildningen. Det kan vara att stödja med yrkesspråk, vid praktiska moment, ge deltagarna stöd i deras studieteknik samt uppföljning av deltagarnas APL.
Du kommer att jobba i ett team med flera kollegor, framförallt yrkeslärare.
Undervisningen bedrivs på plats i Norrköping
Din kompetens och bakgrund
Du skall ha minst 60 högskolepoäng inom pedagogik.
Du skall ha minst ett (1) års yrkeserfarenhet på heltid av arbete med pedagogisk verksamhet för vuxna, från 16 år och uppåt, inom de senaste 6 åren.
Vi blir glada om du även har någon av följande kompetenser:
yrkeserfarenhet från vård och omsorgsarbete
goda språkkunskaper i annat språk t.ex. arabiska eller tigrinja
Dokumentation
Tjänsten innebär även viss dokumentation mot uppdragsgivare, elev och huvudman. Dessutom samarbete med myndighetsutövare samt branschorganisationer.
God digital kompetens krävs, då vi använder oss av flera digitala verktyg.
Din personlighet
Du älskar att hjälpa människor, och du brinner för att förmedla kunskap. Du har en god förmåga att motivera eleven till att nå sina mål.
Som person är du trygg, inkännande och empatisk. Ditt flexibla förhållningssätt gör att du kan lösa problem.
Du har en god social kompetens samt vilja och förmåga att arbeta i grupp/nätverk.
På MoA Lärcentrum behöver du vara en lagspelare med positivt driv och klokskap.
Anställningsform
Heltid.
Provanställning tillämpas.Publiceringsdatum2025-11-04Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV, intyg på att du uppfyller kraven (60 HP pedagogik och erfarenhet på minst 1 år) och personligt brev tillcharlotte.staaf@strigogruppen.se
Observera de formella kraven under kompetens och bakgrund, dessa är obligatoriska ska-krav.
Vi behandlar inkomna ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: charlotte.staaf@strigogruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pedagog Norrköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forsman och Nydahl AB
(org.nr 556561-1406) Arbetsplats
MoA Lärcentrum Jobbnummer
9586998