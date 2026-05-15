Pedagog till Samisk förskola
Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad / Förskollärarjobb / Skellefteå Visa alla förskollärarjobb i Skellefteå
2026-05-15
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad i Skellefteå
er).
Vill du vara med och ge barn möjlighet att växa i både sin identitet och sin nyfikenhet på andra? Nu söker vi en pedagog till vår samiska förskoleverksamhet - en integrerad del av den ordinarie förskolan där barn med och utan samisk bakgrund möts, leker och lär tillsammans.
Hos oss får du en viktig roll i att synliggöra och levandegöra samisk kultur och språk i vardagen, samtidigt som du bidrar till en trygg, rolig och lärorik miljö för alla barn.
DIN ROLL
Som pedagog hos oss är du med och skapar en trygg och utvecklande vardag där omsorg, lek och lärande hänger ihop. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån läroplanen, med särskilt fokus på att integrera samisk kultur och språk i verksamheten. Genom lek, aktiviteter och olika uttrycksformer bidrar du till att barnen utvecklar sitt språk, sin sociala förmåga och sin nyfikenhet på omvärlden.
Du arbetar nära dina kollegor i arbetslaget och har ett gott samarbete med vårdnadshavare och andra aktörer. I din roll är du en trygg vuxen som tar ansvar för barnens säkerhet och välbefinnande, samtidigt som du bidrar till att utveckla verksamheten.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker i första hand dig som är utbildad förskollärare eller barnskötare. Eftersom uppdraget har ett tydligt fokus på samisk kultur är vi även öppna för dig som har annan relevant utbildning i kombination med god kunskap om samiska livsvillkor, språk och kultur. Har du förskollärarlegitimation är det meriterande, men även du som inväntar legitimation är välkommen att söka. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i förskola och kan omsätta läroplanen i praktiken.
Du har god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift, och god kunskap om samisk kultur, språk och livsvillkor. Det är meriterande om du har en egen förankring i det samiska samhället, ett relevant nätverk eller språkkunskaper i samiska, särskilt umesamiska. Även kunskaper i finska eller teckenspråk är en tillgång.
Som person är du strukturerad och tar ansvar för ditt arbete, samtidigt som du är lyhörd, visar hänsyn och har lätt för att samarbeta. Du bidrar till en positiv och inkluderande miljö för både barn och kollegor.
DIN NYA ARBETSPLATS
Du blir en del av Skellefteå kommuns förskoleverksamhet, där vi tillsammans arbetar för att ge varje barn en trygg start i livet och en lust att lära vidare. Vår samiska förskoleverksamhet är integrerad i den ordinarie verksamheten, vilket skapar möten mellan barn med olika bakgrunder och ger dig möjlighet att arbeta med kultur och språk som en naturlig del av utbildningen.
Hos oss ska det vara möjligt att både bidra i förskolan och fortsätta leva i och utveckla den samiska kulturen. Vi är därför flexibla och vill tillsammans med dig hitta lösningar som gör att du kan kombinera arbetet med den samiska kulturen och samiska traditioner. Skellefteå växer snabbt och utvecklingen märks även i våra verksamheter. Här finns goda möjligheter att vara med och påverka och utveckla både din roll och verksamheten i stort.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat vilket innebär att vi fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några frågor när du söker jobbet samt bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner och se lönestatistik för olika yrkesroller i kommunen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9910601