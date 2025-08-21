Pedagog till Johanneskyrkan, vikariat
Växjö Pastorat / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Växjö Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Växjö
2025-08-21
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö Pastorat i Växjö
Svenska kyrkan Växjö har ca 53 000 medlemmar i 11 församlingar inom stad och på landsbygd. Tillsammans är vi ca 230 medarbetare, ett hundratal förtroendevalda och ett stort antal ideella som arbetar vi för visionen - En levande kyrka. Nära livet. Varje dag.Vi söker dig med hjärta för Gud och för barn, som vill vara med och vidareutveckla församlingslivet i Johanneskyrkan.
I denna tjänst får du ansvar för barn- och familjeverksamheten med huvudsaklig uppgift att arbeta med grupper för små barn och deras föräldrar, där musik och sång är viktiga verktyg i det pedagogiska arbetet. I tjänsten ingår också att vara pedagogisk ledare i barnkör tillsammans med kantor.
Tillsammans med präst och kantor blir ni ett team som arbetar med vardagsgudstjänster samt gudstjänster för små och stora på söndagar. Arbetet innebär också samverkan kring ungdomsverksamhet och konfirmandarbetet.
I vårt församlingsliv har barnen en viktig plats och vi tror att du är en positiv, utåtriktad och kreativ person som bidrar i vår verksamhet. Du har en god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i team över yrkesgränserna. Du är lyhörd i mötet med andra människor och har förmåga att skapa delaktighet och engagemang. Samtidigt är du en drivande kraft som kan ta initiativ och leda pedagogiska processer framåt. Självklart är du medlem i Svenska kyrkan och delar kyrkans värderingar och omfattar den kristna tron.
Du är utbildad pedagog eller har annan adekvat pedagogisk utbildning.
Tjänsten är på 100 % och är ett vikariat till 31 augusti 2026.
Tillträde enligt överenskommelse. Vi intervjuar för tjänsten i augusti.
I samband med rekryteringen begär vi utdrag från brotts- och misstankeregistret.
Upplysningar om tjänsten lämnas av församlingsherde Johannes Grimheden, tel 0470 - 704850 eller arbetsledande komminister Erik Keijser 0470-704967.
Ansöker gör du senast den 17 augusti 2025 via vår hemsida www.svenskakyrkan.se/vaxjo
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Pastorat
(org.nr 252004-7701) Arbetsplats
Svenska kyrkan Växjö Jobbnummer
9469920