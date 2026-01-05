Pedagog till Eskilstuna, Clustera Sverige
2026-01-05
Pedagog deltid till Eskilstuna
Om oss
Clustera Sverige AB är en del av APM Group som startades 1994 i Australien. Koncernen har över 17 000 medarbetare med verksamhet i 11 länder runt om i världen. APM hjälper över två miljoner människor varje år att leva ett bättre liv och tillhandahåller tjänster med fokus på att få deltagare närmare en anställning eller utbildning.
Verksamheten i Sverige omfattar cirka 150 medarbetare. Clustera levererar arbetsmarknadstjänster och program i hela landet. Vi har ett genuint intresse av att hjälpa människor att komma vidare i både livet och karriären, och under åren har vi gjort det med mycket goda resultat och hög kvalitet.
Vi är ISO-certifierade inom ISO 14001 och ISO 9001.
Vad innebär det att vara en del av Clusteras team?
Clustera är ett etablerat bolag där det är högt i tak och kreativitet och nytänkande välkomnas. Vi ingår i en global koncern med lång erfarenhet från internationella matchningstjänster. Med stabil värdegrund vägleder vi i alla lägen.
På Clustera tror vi på människors förmågor och brinner för att stödja och lyfta dem. I arbetet möter vi människor där mötet med oss ska ha resulterat i motivation och inspiration till nya möjligheter för våra kunder, deltagare och samarbetspartners, men även för oss själva och samhället.
Tjänsten som pedagog
Det övergripande syftet och målet med tjänsten är att våra deltagare, med hjälp av individuellt anpassat pedagogiskt stöd (IPSU), ska kunna bli självständiga och fullfölja utbildningsinsatserna med godkänt resultat.
Vi söker en pedagog för timanställning i Eskilstuna. I nuläget kommer du att jobba deltid, men det kan finnas möjlighet till ökad sysselsättningsgrad.
Som pedagog stöttar du enskilda deltagare som har en funktionsvariation och går utbildningar genom Arbetsförmedlingen. Stöttningen sker i de specifika delar som deltagaren behöver hjälp med, det vill säga genom pedagogiska insatser och arbete med arbetshjälpmedel. Utifrån hur behoven i utbildningssituationen ser ut skräddarsys IPSU med rätt kompetens, pedagogiska insatser och arbetshjälpmedel för respektive deltagare. Du arbetar med deltagarna på utbildningsplatserna. Resor förekommer till de olika utbildningsplatserna.
Du ingår i ett team tillsammans med ytterligare pedagoger i närliggande område samt med specialister och samordnare. För att trivas i rollen känner du dig trygg med att arbeta självständigt tillsammans med deltagarna, är lösningsfokuserad och flexibel. Kommunikation, återkoppling och att skapa goda relationer med deltagare, kollegor, kunder med flera är naturligt för dig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Behörighetskrav
Arbetslivserfarenhet
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariation i en utbildningssituation under minst 1 år.
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med kognitiva hjälpmedel i en utbildningssituation under minst 1 år.
Arbetslivserfarenheten måste intygas med intyg från tidigare arbetsgivare.
Utbildningskrav
Relevant utbildning inom pedagogik och/eller personer med funktionsvariation.
Behärskar svenska språket i tal och skrift.
Vi erbjuder dig
Varje medarbetare är lika viktig i Clusteras framgång! Personalen på Clustera är organisationens viktigaste resurs och därför är det självklart att erbjuda en utvecklande och stimulerande roll. Vi drivs av att se människor växa och utvecklas, och därför skapar vi möjligheter att få arbeta med det man har passion för.
Anställning: Deltid, timanställning i Eskilstuna.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 5 februari. Skicka gärna in dina ansökningshandlingar så snart som möjligt, eftersom vi rekryterar löpande.
Vid frågor om tjänsten, kontakta rekryteringsansvarig Eva-Marie Johansson, eva-marie.johansson@clustera.se Ersättning
