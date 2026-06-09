Pedagog Science Center till Upptech
Jönköpings kommun / Grundskollärarjobb / Jönköping Visa alla grundskollärarjobb i Jönköping
2026-06-09
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är du en driven pedagog som brinner för att inspirera och engagera barn, ungdomar och vuxna? Har du goda ämneskunskaper inom naturvetenskap, teknik, hållbar utveckling och utomhuspedagogik samt att du har ett engagemang som smittar? Då är detta en tjänst för dig!
Ditt nya jobb
På Upptech erbjuder vi lärandeupplevelser som väcker nyfikenhet och engagemang genom experiment, delaktighet, drama och interaktivitet. Som pedagog hos oss blir du en del av ett engagerat team som arbetar med undervisning inom naturvetenskap, matematik och teknik för barn, elever och andra målgrupper i olika åldrar. I rollen ingår att självständigt och tillsammans med kollegor utveckla, planera och genomföra verksamhet för barn och elever från förskola till gymnasiet. Arbetet omfattar skolprogram, lärarfortbildning, utvecklingsprojekt och publika aktiviteter med målet att inspirera fler att upptäcka och fördjupa sitt intresse för våra ämnesområden. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att skapa inspirerande lärmiljöer och meningsfulla möten som stärker intresset för lärande och våra ämnesområden.
Tjänsten innebär ett övergripande ansvar för vår experimenthall. I detta ingår bland annat att planera och schemalägga timanställd personal, ta emot skolklasser och allmänhetens besökare samt driva utvecklingsarbete för att stärka och vidareutveckla experimenthallens innehåll och verksamhet. Du kommer även att planera och genomföra lovaktiviteter samt arbeta nära både kollegor och besökare i en roll där du bidrar till att inspirera, engagera och väcka nyfikenhet hos människor i olika åldrar. Tjänsten kan också innebära arbete på vår Ekobuss, antingen som chaufför och/eller pedagog.
Välkommen till oss
Upptech är ett av tjugo science centers i Sverige och har funnits i Jönköping i drygt tjugo år. Upptechs övergripande syfte är att stimulera intresse för naturvetenskap, teknik, matematik, entreprenörskap och innovation hos barn, ungdomar och allmänhet. Genom tidiga och kontinuerliga insatser och strategisk samverkan mellan skola, utbildning, forskning, näringsliv, offentliga verksamheter och civilsamhälle ska vi bidra till Sveriges kompetensförsörjning och en hållbar samhällsutveckling.
Upptech ska vara ett komplement till skolans ordinarie undervisning inom naturvetenskap, matematik, teknik och hållbar utveckling. Hos oss ges ett annat sätt att lära och vi erbjuder något unikt som skolorna själva inte alltid kan erbjuda.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter våra kärnvärden gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.
På vår hemsida kan du läsa mer om Upptechs verksamhet:https://upptech.se/
Läs om hur det är att jobba i Jönköpings kommun på jonkoping.se:https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som har en bred ämneskunskap inom naturvetenskap, matematik, teknik och hållbar utveckling, samt har goda kunskaper inom utomhuspedagogik. Du bör även ha erfarenhet av att arbeta såväl ämnesövergripande som språkutvecklande. Vi ser att du är van att jobba självständigt och tar stort eget ansvar, är flexibel, kreativ och utåtriktad.
Vi har en bred verksamhet som kräver god samarbetsförmåga och en helhetssyn. Ett genuint intresse för det vi lär ut och ett kreativt utvecklingstänk är viktigt. Du tror, precis som vi att interaktiva metoder, hands on-aktiviteter, är ett viktigt verktyg för lärande.
Bra att veta
Arbetet kommer normalt sett att förläggas till vanlig kontorstid, men kommer även innefatta någon kväll per vecka och ett par helger under läsåret.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg i samband med din ansökan. Enligt skollagen krävs att samtliga medarbetare som anställs inom våra verksamheter uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin arbete inom skola eller förskola:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Från och med 1 mars 2026 infördes utökade registerkontroller för personer som ska arbeta med barn. Det innebär att du kommer behöva lämna in ytterligare ett utdrag inför anställning. Det andra utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Urval och intervjuer kommer ske löpande.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Här hittar du kontaktuppgifter till fackliga företrädare på utbildningsförvaltningen:https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Pedagog Science Center.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
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551 89 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Sofia Linholm sofia.linholm@jonkoping.se 036-106147 Jobbnummer
9956047