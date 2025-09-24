Pedagog på Makerzone
Sollentuna Kommun / Pedagogjobb / Sollentuna Visa alla pedagogjobb i Sollentuna
2025-09-24
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollentuna Kommun i Sollentuna
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Sollentuna kommun
Sollentuna är en växande kommun med siktet inställt på att bli Sveriges mest attraktiva kommun.
På utbildningskontoret är vårt ansvar att ge barn och unga de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. Makerzone är en kreativ mötesplats för skolor i Sollentuna, där elever och lärare får möjlighet att arbeta med innovation, teknik, digitalisering, entreprenörskap och hållbarhet.
Hos oss kommer du till en spännande och dynamisk arbetsplats där du gör skillnad på riktigt. Vi arbetar i nära samarbete med skolorna för att stärka elevernas digitala kompetens och inspirera till lärande genom kreativa projekt.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en vikarie till Makerzone under våren 2025.
I rollen kommer du bland annat att:
Planera och leda aktiviteter för skolklasser, med fokus på digitala verktyg och kreativt skapande Stötta elever och lärare i projekt inom exempelvis programmering, robotik, 3D-printing, film, ljud och multimodalt skapande Bidra till att utveckla elevernas problemlösningsförmåga, kreativitet och samarbetsförmåga Vara en del av Makerzones team och bidra till en inspirerande lärmiljöKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har mycket goda kunskaper inom teknik och digitala verktyg, t.ex. programmering, robotik, 3D-printing eller liknande Har erfarenhet av att undervisa och arbeta med barn och ungdomar i skolmiljö Är pedagogisk, flexibel och trygg i att möta elever i olika situationer Är ansvarstagande, strukturerad och har lätt för att samarbeta
Meriterande är erfarenhet av makerspace-verksamhet, skolutveckling eller eget skapande inom teknik/kreativa områden.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att snabbt komma in i arbetsuppgifterna.
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare har ett hållbart arbetsliv och kan kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi arbetar också för att alla medarbetare får utvecklas i sin roll och att kompetenser tas till vara. Vi tillämpar flextid, erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling.
På Makerzone får du ett meningsfullt och roligt jobb i en miljö där ambitionsnivån är hög och kreativiteten stor. Du blir en del av ett engagerat team som vill göra skillnad för elever och lärare i Sollentuna.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/343". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Kontakt
Ann Eriksson Johansson, chef Stöd och utveckling 08-57921862 Jobbnummer
9524160