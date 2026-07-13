Pedagog med samordningsansvar för särskild undervisningsgrupp
Knivsta kommun, Utbildningskontoret / Grundskollärarjobb / Knivsta Visa alla grundskollärarjobb i Knivsta
2026-07-13
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I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och relationsskapande pedagog till vår särskilda undervisningsgrupp. Uppdraget innebär att skapa en trygg, strukturerad och utvecklande skolmiljö för elever som är i behov av särskilt stöd.
Som pedagog har du ett samordningsansvar för gruppen och fungerar som mentor för eleverna. Du ansvarar för att hålla samman gruppen under skoldagen, skapa struktur och kontinuitet samt stödja eleverna i deras kunskapsmässiga, sociala och personliga utveckling.
Du planerar och samordnar elevernas skoldag i nära samarbete med undervisande lärare, elevhälsa, vårdnadshavare och skolledning. Du följer elevernas utveckling, verkar för god närvaro och bidrar till att skapa förutsättningar för att varje elev ska kunna nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.
I uppdraget ingår att:
• vara mentor för eleverna i den särskilda undervisningsgruppen,
•
skapa struktur, trygghet och sammanhållning i gruppen,
•
samordna elevernas skoldag och stödinsatser,
•
samverka med undervisande lärare, elevhälsa och vårdnadshavare,
•
följa upp elevernas utveckling och bidra till planering av lämpliga stödinsatser,
•
dokumentera och delta i arbetet kring elevernas individuella planering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en pedagogisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd, NPF eller särskilda undervisningsgrupper är meriterande.
Du är en trygg vuxen med ett tydligt och lågaffektivt förhållningssätt. Du har god förmåga att skapa och upprätthålla relationer, arbeta strukturerat och samarbeta med olika professioner. Du är flexibel, lösningsfokuserad och har ett starkt engagemang för att skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt uppdrag där du får möjlighet att göra verklig skillnad för elever i behov av en anpassad skolmiljö. Du blir en del av ett engagerat arbetslag där samarbete, professionalitet och elevens bästa står i centrum.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-11 Eller efter överenskommelse.
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336438". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta Kommun
(org.nr 212000-3013)
741 75 KNIVSTA Arbetsplats
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Kontakt
Facklig företrädare Sveriges lärare
Stina Nordström stina.nordstrom@knivsta.se Jobbnummer
10001805