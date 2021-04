Pedagog med IT-ansvar till Lärjeskolan F-6 - Göteborgs kommun - Förskollärarjobb i Göteborg

I Göteborgs grundskoleförvaltning ingår 146 kommunala grundskolor och 41 fristående grundskolor där det går cirka 59000 elever. Hela förvaltningen har drygt 8000 medarbetare och chefer som gemensamt arbetar med att utveckla och förvalta verksamheten till framtidens skola.På grundskoleförvaltningen är vi innovativa gällande vår kultur, våra förhållningssätt samt när det gäller styrning och ledning, så att vi kan stödja rektorerna på skolorna och skapa bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att tillsammans med andra medarbetare och chefer skapa en modern organisation där vi har fokus på att:öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärandeskapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultatöka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.2021-04-08Lärjeskolan är en ny skola som startar till hösten. På skolan kommer det att gå elever från förskoleklass till åk 9, samt särskolan för åk 7-9. Lärjeskolans F-6 har 330 elever och arbetar tillsammans med 7-9 för att få ett F-9 perspektiv. Skolan är organiserad i arbetslag. Fritidshemmet har egna lokaler.Vi söker vi en lärare i fritidshem och IT-ansvarig till vår verksamhet. Du kommer att under skoltid att undervisa de klasser där det behövs och under eftermiddagarna arbeta med ditt IT-uppdrag eller undervisa på fritidshemmet. IT-uppgifterna kan innebära t.ex ansvar för skolans Ipads och cromebooks, hantera projektorer, hantera felanmälan, arbeta med Hjärntorget och dylikt.Lärjeskolan F-6 har två parallellklasser med tillhörande fritidshem. I varje arbetslag finns klasslärare och resurslärare som tillsammans med fritidshemmen ansvarar för elevernas hela skoldag. Vi har ett välfungerande elevhälsoteam som träffar lärarna regelbundet för att stötta och utveckla verksamheten på bästa sätt.Vi är en Monroeinspirerad skola och arbetar aktivt med en gemensam och tydlig struktur runt eleverna under hela deras skoldag.För att få arbeta hos oss krävs det att du kan undervisa elever i åldrarna 6-12 år i helklass både i grundskola och fritidshemmet samt att du har kunskap och erfarenhet av att hantera skolans IT-utrustning.Du har ett stort intresse och erfarenhet av att arbeta med Pals (Positivt beteendestöd i skolan) och Monroe. En stor del av dina arbetsuppgifter handlar om att kunna kommunicera med olika parter vilket kräver att du har god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift. Du har även ett medvetet pedagogiskt arbetssätt där elevens delaktighet och ansvar är en självklarhet och du är positiv till samverkan med fritidsverksamheten. Du har ett stort engagemang för elevernas hela skoldag, är kreativ, drivande och tycker om utomhusvistelse och rörelse.Vidare har du även förmåga att samarbeta och tillsammans med kollegor skapa en trygg, stimulerande, lekfull och kreativ verksamhet. Tydlighet är viktigt både i ditt arbete mot elever, föräldrar och kollegor.Varmt välkommen med din ansökan!Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.ÖVRIGTSom anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.Enligt Skollagen ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-12 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-22Göteborgs kommun