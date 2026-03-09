PE svetsare för stora dimensioner (Anläggare)

Rixma AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Stockholm
2026-03-09


Har du flera års erfarenhet inom anläggning och framförallt PE svetsning? Van att jobba med varierande större projekt. Om du söker en ny utmaning och känner att det stämmer in på dig.
Giltig och godkänd EWF certifikat. Yrkesbevis eller motsvarande är meriterande och körkort lika så. Du behöver kunna kommunicera på svenska.
Vi söker dig som:

Har erfarenhet av arbete som anläggare

Erfarenhet av PE svetsning av stora dimensioner (560-800 mm)

Har B-körkort

Kan läsa och förstå ritningar

Har god samarbetsförmåga

Är en ansvarstagande och pålitlig arbetskollega

Kan ta emot och följa instruktioner inom yrket

I rollen som anläggare kommer du att arbeta med projekt inom mark- och anläggningsarbete. Ledningsarbete och rörläggning är en central del av rollen, där du jobbar självständigt utifrån ritningar och i nära samarbete med maskinförare och kollegor.
Uppgifter som kan förekomma:

Stensättning, plattläggning

Finplanering

Grundarbete

Schakt

Gå med maskin

Rörläggning

Dränering

Laser

