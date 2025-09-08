PCB Panel Designer (Gymnasieingenjör) sökes!
Axis i Lund söker dig som har gått en teknisk linje på gymnasiet och vill ta nästa steg i din karriär. Här får du möjlighet att utveckla din tekniska kompetens och arbeta i ett globalt företag som ligger i framkant inom säkerhetslösningar.
Gillar du att teknik och att arbeta praktiskt där du får använda dig av både händerna och hjärnan? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Som PCB Panel Designer kommer du att spela en viktig roll i att ta våra kretskort från idé till verklighet. Du kommer att ansvara för att skapa och optimera panelritningar som används både i prototyper och i fullskalig produktion. Du får arbeta nära erfarna layoutdesigners, ingenjörer och tillverkningspartners - och samtidigt bygga på din egen kompetens inom elektronikområdet.
Dina ansvarsområden:
• Skapa och optimera panelritningar för PCBA-tillverkning
• Samarbeta med design- och produktionsteam
• Säkerställa tillverkbarhet och testbarhet i paneler
• Generera tillverkningsunderlag (t.ex. Gerber, ODB++, panelritningar)
Tjänsten är förlagd dagtid, måndag - fredag. Start för tjänsten är omgående och vi letar efter dig som ser på tjänsten som långsiktig.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
• Har en teknisk gymnasieutbildning (ex. elektronik, el, teknik)
• Är noggrann, strukturerad och trivs med att samarbeta
• Talar och skriver flytande svenska och engelska
• Har grundläggande förståelse för hur kretskort tillverkas
Extra meriterande om du har:
• Erfarenhet av PCB-designverktyg
• Praktisk erfarenhet av AUTOCAD LT eller PCBA-produktion
• Kunskap om IPC-standarder
Tjänsten startar så fort vi hittar rätt kandidat, så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
