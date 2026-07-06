Payroll Specialist
Scandinavian Service Partner AB / Ekonomiassistentjobb / Sigtuna Visa alla ekonomiassistentjobb i Sigtuna
2026-07-06
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Företagsbeskrivning:
Med verksamhet i nästan 40 länder, över hela världen, är vårt syfte att vara den bästa delen av resan. Oavsett om våra kunder flyger utomlands på semester, åker på affärsresa eller pendlar till jobbet med tåg, strävar vi efter att erbjuda dem mat- och dryckesupplevelser som uppfyller deras många olika smaker och behov.
Arbetsbeskrivning: Lönespecialist och senior lönespecialist Är du en trygg, erfaren och självgående löneexpert redo för nästa steg i karriären? Har du systemkompetens, gärna i SuccessFactors, Quinyx, och/eller POL och vill arbeta i en bred roll med stort eget ansvar? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Vi söker två lönespecialister som vill vara med och bygga upp och driva vårt lönecenter. Här får du arbeta med hela löneprocessen, stötta verksamheten i HR och lönerelaterade frågor och bidra till förbättringar. Du blir en nyckelperson i vårt löneteam och får stort eget ansvar.
Om tjänsten
Som lönespecialist arbetar du i en bred och utvecklande roll där du kombinerar operativ lönehantering med systemförvaltning och förbättringsarbete. Du har ett brett kontaktnät i organisationen och trivs med att ta ägarskap för ditt område. Du arbetar nära Payroll Manager och kollegorna i Payroll- och People teamet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Hantera hela löneprocessen för ca 1 000 medarbetare (både kollektivanställda och tjänstemän), inklusive löneberäkning, tidsystem, frånvaro m.m.
• Säkerställa korrekta utbetalningar och lönespecifikationer.
• Rapportering till myndigheter, samt framtagning av statistik och data till SSP Group.
• Hantera rutiner och systeminställningar kopplade till lönehantering (bl.a. POL, SuccessFactors och Quinyx).
• Enklare HR och lönerelaterade ekonomiadministrativa uppgifter, t.ex. underlag till bokslut.
• Leda och delta i utvecklingsprojekt kopplade till system och processer inom lön.
• Ge rådgivning och support till chefer i frågor relaterade till lön, HR och system.
Vem är du?
Vi söker både en lönespecialist och en senior lönespecialist. För den seniora rollen ser vi att du har minst fem års erfarenhet av kvalificerat lönearbete.
Du har relevant eftergymnasial utbildning inom lön, ekonomi eller HR och god förståelse för både ekonomi/bokslut och HR och lönerelaterade frågor. Du har erfarenhet av att arbeta i tid- och bemanningssystem och känner dig trygg i din kompetens.
För att trivas i rollen tror vi att du är servicemedveten, har hög integritet och är van vid att arbeta självständigt, strukturerat och noggrant. Du har ett stort systemintresse och trivs i en roll där du tar ägarskap och driver förbättringar.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet från restaurang-, service- eller detaljhandelsbranschen samt om du har arbetat med POL, SuccessFactors och Quinyx.
Vad får dig att trivas hos oss?
SSP driver restauranger, caféer och butiker på flygplatser och tågstationer över hela världen. Vi brinner för mat, dryck och service – och det märks i allt vi gör. I Sverige är vi cirka 1 000 medarbetare med supportkontor på Arlanda.
Hos oss får du:
• Arbeta i ett företag med lokal närvaro och global förankring
• Bli en del av ett engagerat team där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans
• Kollektivavtal via Unionen
• 40% personalrabatt på våra egna enheter
• Friskvårdsbidrag
• Aktiesparprogram
• Goda möjligheter till kompetensutveckling
• fFrmånliga priser på Arlanda Express, Flygbussarna och bra parkeringsmöjligheter
Mångfald och inkludering
Mångfald och inkludering är en prioritet inom SSP. Vi välkomnar ansökningar från ett brett spektrum av sökande oavsett bakgrund, kön, identitet, religion, funktionsvariation, läggning eller ålder. Vi arbetar aktivt för att främja inkludering och säkerställa lika möjligheter.
Intresserad?
Ansök senast 2025-08-16. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
För att få arbeta på flygplatsen krävs en godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll, vilket bl.a. innebär att du kan styrka din sysselsättning under de fem senaste åren. Detta ska styrkas i form av intyg eller betyg, förbered gärna detta inför en eventuell intervju.
Tillträde enligt överenskommelse.
Det är semestertider och våra svarstider kan därför vara något längre än vanligt. Vi ser fram emot din ansökan.
Frågor? kontakta: Annika Sagbrant, 073-688 17 80 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28171-44294583". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandinavian Service Partner AB
(org.nr 556006-3637)
190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Arbetsplats
SSP Sweden, Lönespecialist till supportkontor på Arlanda Jobbnummer
9994313