Payroll Generalist - Svenska Fönster, Edsbyn
2026-05-05
Vill du arbeta nära verksamheten och bidra till ett kvalitativt och utvecklingsdrivet lönearbete i en internationell miljö? Då kan detta vara rätt nästa steg för dig.
Svenska Fönster, en del av DOVISTA, söker nu en Payroll Generalist till vårt Sverige/Norge-team i Edsbyn. Här arbetar vi nära verksamheten och tillsammans över landsgränserna med kollegor i Norge, Danmark, UK/Irland och övriga delar av DOVISTA.
Vi befinner oss i en utvecklingsfas där vi implementerar ett nytt HR-system och kontinuerligt utvecklar våra arbetssätt, inklusive att utveckla arbetssätt med hjälp av AI och automation.
Din roll
Som Payroll Generalist arbetar du brett inom löneområdet för våra svenska och norska bolag. Rollen omfattar både löneleverans och utveckling av arbetssätt, där du bidrar till att stärka kvalitet, kontroller och effektivitet i löneprocessen.
Utöver löneberedning kommer du bland annat arbeta med:
* Kvalitetssäkring och kontroller i löneprocessen
* Löpande förbättring av processer och arbetssätt samt underhåll och kvalitetssäkring av system
* Utveckling av automation och användning av AI/robotlösningar inom löne- och P&C processer
Du blir en del av ett Payroll-team om tre personer, där ni tillsammans ansvarar för genomförande, kvalitet och utveckling. Rollen är en del av P&C-funktionen och du samarbetar nära med kollegor inom People & Culture i Sverige, Norge och övriga Region North. Teamet befinner sig i en fas där vi aktivt utforskar hur ny teknik, inklusive AI och automatisering, kan bidra till smartare arbetssätt och ökat fokus på värdeskapande uppgifter.
Om dig
Du har erfarenhet av lönearbete och trivs i en roll där du kombinerar struktur, ansvar och samarbete.
Vi ser att du har:
* Några års erfarenhet av löneadministration och lönesystem
* Eftergymnasial utbildning inom relevant område
* Goda kunskaper i Excel och Office 365
* Goda kunskaper i svenska och engelska
* En positiv inställning till utveckling och att kontinuerligt ta dig an nya erfarenheter.
Det är meriterande om du har deltagit i systemimplementationer.
Som person är du noggrann och strukturerad, med ett tydligt kvalitetstänk. Du tar ansvar för ditt arbete, ser förbättringsmöjligheter i processer och bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt. Du trivs i samarbete med andra, men är också självgående och driver dina uppgifter framåt.
Därför ska du välja oss
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete och ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen.
Hos oss får du:
* Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och processer
* En roll i en organisation med fokus på digitalisering och utveckling
* Ett team med hög kompetens och nära samarbete
* En modern arbetsmiljö i Edsbyn
* Flexibla arbetssätt och möjlighet till hybridarbete
Varför Edsbyn?
Att arbeta i Edsbyn innebär närhet till naturen, ett tryggt samhälle och goda möjligheter att kombinera arbete och privatliv - samtidigt som du är en del av en internationell koncern.
Ansökan
Denna rekrytering sker i samarbete med Jefferson Wells. För frågor, kontakta Marjo Carlson på +46 70 377 06 64 eller marjo.carlson@jeffersonwells.se
Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du beskriver relevant erfarenhet från tidigare roller och vad du tilltalas av i denna rollbeskrivning. Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-05-26. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
828 30 OVANÅKER Arbetsplats
Svenska Fönster Kontakt
Marjo Carlson marjo.carlson@jeffersonwells.se
