Payroll Administrator till Södertälje
Experis AB / Ekonomiassistentjobb / Södertälje Visa alla ekonomiassistentjobb i Södertälje
2026-07-02
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eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Nu söker vi en Payroll Administrator till Scania Sverige för ett spännande konsultuppdrag via Jefferson Wells. Du blir en del av Payroll-funktionen inom People Services Sweden och arbetar med hela löneprocessen - från nyanställningar och förändringar till avslut, frånvaro och löpande löneadministration.
Rollen innebär nära samarbete med medarbetare, chefer, lönespecialister och externa parter för att säkerställa en korrekt, effektiv och kvalitativ lönehantering. Du kommer även att bidra i förbättringsinitiativ inom digitalisering, automatisering och processutveckling.
Start: Augusti 2026 (eller enligt överenskommelse)
Slut: 31 januari 2027, med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid
Plats: Södertälje (hybrid, 3 dagar på kontoret per vecka)
Vem passar för uppdraget?
Vi söker dig som har erfarenhet av löneadministration och trivs i en serviceinriktad roll med många kontaktytor. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett genuint intresse för lönefrågor och regelverk.
Vi söker dig som har
YH-utbildning inom lön eller motsvarande.
Minst 2 års erfarenhet av löneadministration från ax till limpa i kombination med löneutbildning, alternativt 5 års erfarenhet inom lön.
Erfarenhet av lönesystemet SD Worx.
God kunskap om lagar och regler inom löneområdet.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.Publiceringsdatum2026-07-02Dina personliga egenskaper
Strukturerad och noggrann.
Serviceinriktad och lösningsorienterad.
Ansvarstagande och självgående.
Kommunikativ och samarbetsvillig.
Kvalitetsmedveten med ett starkt kundfokus.
Meriterande
Erfarenhet av flera olika kollektivavtal.
Erfarenhet av Teknikavtalet.
Erfarenhet från större organisationer eller internationella bolag.
Erfarenhet av processutveckling eller digitaliseringsprojekt.
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varför Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister och samarbetar med företag, myndigheter och organisationer i hela Sverige. Som konsult erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, månadslön, försäkringar, tjänstepension och goda möjligheter till utveckling.
Läs mer om hur det är att vara konsult på Jefferson Wells: https://www.jeffersonwells.se/sv/karriar/konsult-pa-jefferson-wells Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Södertälje (visa karta
)
151 87 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Evenemangsgatan 21 Kontakt
Contact
Håkan Kempel hakan.kempel@jeffersonwells.se Jobbnummer
9989861