Payment Operations Coordinator - American Express - NRG Sweden AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Nordic Retail Group (NRG) är en av Nordens ledande retail byråer. Vi söker nu för kunds räkning en Payment Operations Coordinator att representera American Express. Med omgående start.I arbetet kommer du att administrera diverse finansiella tjänster och kommunikation med aktörer och AMEX affärspartners inom betallösnings- och kortacceptanssegmentet.Du kommer att vara en viktig länk i kedjan mellan affärspartners och verksamma aktörer inom betallösningar och kortacceptansDu kommer dagligen ha kontakt med finansiella institut och våra samarbetspartners, samt inneha en viktig intern supportfunktion till ditt team.Vi tror att du som söker har något års erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter där du sedan tidigare även är van att ha löpande kontakt med partners och leverantörer, gärna inom B2B.Om American ExpressAmerican Express är idag världens största kort- och reseföretag med fler än 90 miljoner kortmedlemmar och partners inom alla branscher världen över.AMEX etablerades i Sverige redan under 1970-talet och har senaste åren en stark tillväxt med hundratusentals aktiva användare av sina tjänster och produkter.2021-09-18Avtalsaktivering och koordinering för nya och existerande affärspartnersAvtalshantering med nya AMEX affärspartnersKoordinera processer med affärspartners, samarbetspartners finansiella institutSupportfunktion och resurs internt till ditt teamVi tror att rollen passar en junior-profil som nyligen avslutat sin utbildning eller har något års arbetslivserfarenhet. Med personliga egenskaper och styrkor väl lämpade för logiskt tänkande och en analytisk förmåga. Du är lättlärd och skapar enkelt en egen förståelse för hur processer fungerar och tycker om att självständigt lösa problem.Vi söker dig som:Har erfarenhet av administrativt arbete minst 1årHar erfarenhet av kundrelationer, gärna inom B2BHar förmåga att underhålla och förvalta relationerHar förmåga att formulera sig professionellt i tal och skrift.Ansvarstagande och initiativrik.Agerar lösningsorienteratNoggrann och struktureradLättlärd och snabbtänktVi erbjuder digEn plats i ett fantastiskt teamFast månadslönSchyssta villkor och försäkringarLöpande coachningStora utvecklingsmöjligheterOmfattning: Heltid, 100%Anställningstyp: Tillsvidare, provanställning tillämpasArbetstider: Vardagar, dagtidStart: OmgåendePlats: StockholmTill vardags arbetar du annars i fina lokaler centralt beläget på Linnegatan Östermalm.Tjänsten beräknas tillsättas omgående därför sker intervjuer löpande så ansök snarast. Frågor (ej ansökningar) om tjänsten kan ställas till:Johan Åberg aberg@nordicretailgroup.com Om Nordic Retail GroupNordic Retail Group är idag Nordens ledande expert inom bemanning, rekrytering och genomförande av säljdrivande aktiviteter.Vi grundades 1997 och finns idag lokalt representerade i alla 4 nordiska länder.Nordic Retail Group har år efter år placerat sig på topplistor över Nordens snabbast växande företag. Vi har kunnat göra det eftersom vi hjälper våra kunder att lösa en av deras mest affärskritiska utmaningar: Hur de ska maximera sin försäljning.Vi vet att lösningen handlar om människor, konsten att attrahera rätt människor med rätt motivation och erfarenhet. Vi fokuserar alltid på att finna rätt person, inte bara att fylla en vakans. Genom det är vi med all tydlighet mer fokuserade på personer än funktioner. Vi strävar efter att vara en toppresterande arbetsgivare.Att attrahera, utveckla och uppskatta de bästa talangerna inom vårt område.Vi kallar det, Passion for People!Besök gärna http://www.nordicretailgroup.com för mer information.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidareanställning (provanställning 6 månader)Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-19NRG Sweden AB