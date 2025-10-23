Pausvärd sökes till Kaffekompaniet i Örebro!
2025-10-23
Vi söker en flexibel medarbetare på heltid till Kaffekompaniet!
Vårt mål på Kaffekompaniet är att göra allas jobbdag bättre. Med färskt kaffe och fläckfri service kan våra kunder luta sig tillbaka och njuta av arbetsdagen lite mer. Kaffekompaniet jobbar ständigt med att säkerställa en stabil och professionell kaffelösning ute på arbetsplatserna och vi vill ge en jämn kvalitet och gott kaffe.
Vill du arbeta i Sveriges bästa serviceteam? Vi söker nu en servicemedarbetare till vårt kontor i Örebro, som älskar kaffe och vill ge våra kunder vad dom förtjänar. I denna tjänst kommer du vara en del av vårt team för att säkra verksamheten. Om du går i gång på att ge riktigt bra service så kanske du är rätt person för oss. Det är också viktigt att du delar med dig av din positiva och energigivande attityd till kollegor och kunder. Som servicemedarbetare är du vårt ansikte utåt. Du rör dig från kund till kund med glatt humör, varor och social briljans.
Du är självständig och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har en prestigelös och målinriktad inställning, samt en positiv attityd som sprider sig till både kollegor och kunder. Det bästa av allt - du får dricka allt kaffe i världen!
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande roll och bransch. Att du är professionell, prestigelös, öppen, pedagogisk, opretentiös, social och gillar att ge och ta hjälp från dina kollegor ser vi som en självklarhet. Vi lägger stor vikt vid din personlighet och att du fungerar bra socialt med kollegor. Du hanterar svenska och engelska i tal samt skrift. Det är krav på B-körkort och trevligt om du gillar kaffe!Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
• Leverera kaffe och varor till våra kunder.
• Ansvarig för att hygienservice blir utförda.
• Säkerställa att våra kunder får en kafferast att längta till.
Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse och arbetstider är vardagar mellan 07.00-16.00. Tjänsten är tillsvidare och inleds med 6 månaders provanställning.
Så vad säger du, ska vi ses på en kaffe? Kaffekompaniet är ett varumärke i Miko Sweden som är ett snabbväxande och etablerat företag inom Office Coffee med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Skaraborg, Örebro, Västerås och Karlstad. Miko Sweden är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade belgiska kafferosteriet MIKO med anor från 1801.
Vi säljer och hyr ut med kaffe-, espresso- och vattenmaskiner där vi tecknar serviceavtal med våra kunder och sköter rengöring och reparationer av deras utrustning. Men framför allt ser vi till att deras kafferast blir komplett och något att längta efter(till), för vårt motto är "Kaffe ska smaka gott!". Vi jobbar även med varuautomater och Smartkylar som ska fyllas upp och se attraktiva ut för kund.
Din ansökan Låter det här som något för dig? Sluta då leta och sök nu!
Vi intervjuar löpande och har du frågor så tveka inte att höra av dig till Kristin Sigurvinsdóttir Melander på Kristin.sigurvinsdottir@kaffekompaniet.se
Vi längtar efter att höra från dig - ditt kaffeäventyr börjar här! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miko Sweden AB
(org.nr 556133-1637), https://www.kaffekompaniet.se/ Arbetsplats
Kaffekompaniet Jobbnummer
9571848