Patientsäkerhetssamordnare, Nhhc, Umeå
Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-02-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum i Umeå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Neuro-huvud-hals Centrum (NHHC) består av ca 650 medarbetare och finns på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. På centrat bedrivs vård med olika aspekter på utredning, behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals och käkkirurgi. Centrat är en länsklinik där högspecialiserad vård bedrivs för patienter från hela norra sjukvårdsområdet, samt bedriver forskning, utbildning och utveckling.
Vi erbjuder en strategisk och meningsfull roll med stor möjlighet att påverka i ett engagerat team och en verksamhet som värdesätter kvalitet, samarbete och utveckling. Du kommer att arbete nära chefer och medarbetare där du gör konkret skillnad i vardagen och har goda möjligheter till kompetensutveckling och stöd i din professionella utveckling
I denna roll kommer du att tillhöra den vårdadministrativa enheten på NHHCPubliceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Som Patientsäkerhetssamordnare/Vårdutvevcklare hos oss leder, samordnar och vidareutvecklar du patientsäkerhetsarbetet. Du kommer att identifiera förbättringsområden och stötta verksamheten att genomföra åtgärder samt utbilda och vägleda chefer och medarbetare i säkerhetskultur, riskhantering och evidensbaserade metoder. Du ska hålla dig uppdaterad med nya arbetssätt och aktivt föra in ny kunskap i organisationen.
I rollen ingår att utreda avvikelser och genomföra olika typer av händelseanalyser. Du kommer också att leda och samordna arbetet i vår patientsäkerhetsgrupp och ta fram underlag och analysera resultat till en årlig patientsäkerhetsberättelse och patientsäkerhetsplan.
Mycket av arbetet sker i IT-miljö men även via forum som möten och kontakt med medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant hälso- och sjukvårdsutbildning, exempelvis sjuksköterska
Erfarenhet av patientsäkerhetsarbete och kvalitets- och förbättringsarbete är meriterande och likaså kunskap om och vana av att använda de digitala verktygen Stratsys patientsäkerhetsmodul och Platinas avvikelsehantering.
Du kan organisera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt och har en god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du är en person som ser sammanhang, analyserar och kan prioritera frågor. Du kan uttrycka dig väl både i tal och skrift och har intresse av att utveckla våra verksamheter.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302015". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum Kontakt
Avdelningschef
Johanna Andersson johanna.andersson.2@regionvasterbotten.se 090-785 19 38 Jobbnummer
9724221