Patientsäkerhetssamordnare Division Medicin
Region Jämtland Härjedalen, Division medicin / Sjuksköterskejobb / Östersund Visa alla sjuksköterskejobb i Östersund
2026-07-09
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Vill du vara med och leda samt utveckla patientsäkerhetsarbetet inom Region Jämtland Härjedalen?
Vi söker dig som vill arbeta som patientsäkerhetssamordnare med bas i division medicin men som tillsammans med övriga patientsäkerhetssamordnare och chefläkare i regionen samordnar det hälso- och sjukvårdsgemensamma vårdskadepreventionsarbete och patientsäkerhetsfrågor. Patientsäkerhetsteamet består av tre chefläkare (var av en chefläkare tillika kommer att vara teamets ledare) och tre till fem patientsäkerhetssamordnare.
Du kommer anställas som patientsäkerhetssamordnare av divisionschefen för division medicin och ha din grundanställning i denna funktion men kombinera det med arbete i din grundanställning.
Tillsammans med chefläkare i division medicin stöttar du chefer och medarbetare i patientsäkerhetsarbete för en trygg, tillgänglig och säker vård. Du stöttar chefer att ligga långt framme i det proaktiva patientsäkerhetsarbetet men finns även till hands när det har hänt svåra händelser.
Det övergripande patientsäkerhetsteamet består av 6–8 personer som ses fasta dagar för att hantera frågor som är gemensamma i hela hälso- och sjukvården. Under 2025 inrättades LSG patientsäkerhet för region interna patientsäkerhetsfrågor. I interna LSG ingår utöver patientsäkerhetsteamet även divisionscheferna och stabschefen i HS-staben. Vid behov deltar även jurist.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Introducera och utbilda chefer samt de medarbetare som har särskilt ansvar för patientsäkerhetsarbete inom divisionen.
• Vara metodansvarig för tex Gröna Korset, RoK-analyser inom Patientsäkerhet och avvikelseprocessen inkl Lex Maria.
• Genomföra och leda större händelseanalyser med många enheter involverade (fler än två och/eller komplexa händelser).
• Föra löpande dialog med patientnämnd och IVO.
• Ansvara för att upprätta en Patientsäkerhetsberättelse för hela HS (analys, indikatorer, aktiviteter).
• Delta i ledningssjuksköteskenätverket
• Ansvara för LSG Patientsäkerhet (för hela länet) tillsammans med övriga patientsäkerhetssamordnare samt en representant från kommunen.
• Inhämta ny kunskap inom fältet patientsäkerhet på regional/nationell nivåKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med flera års klinisk erfarenhet. Du har även ett intresse och engagemang för vårdkvalitet, patientsäkerhet och utvecklingsarbete. Meriterande om du har erfarenhet ledningssjuksköterska, chef eller annan ledningsfunktion, dock inget krav.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi värdesätter högt att du agerar engagerat och drivande samt skapar förtroende och tillit. Du uttrycker dig med lätthet i tal och skrift. Du trivs att arbeta i team och vill bidra till ett gott arbetsklimat. Du har god analytisk förmåga, stor klinisk erfarenhet och vill använda ditt omdöme kombinerat med en ödmjukhet i strategiskt patientsäkerhetsarbete.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/204/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 12 (visa karta
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831 27 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Division medicin Kontakt
Divisionschef
Mattias Schindele mattias.schindele@regionjh.se 0730637887 Jobbnummer
9997558