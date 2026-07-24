Patientansvarig sjuksköterska
Emmaboda kommun, Hälso- och sjukvårdsenheten / Sjuksköterskejobb / Emmaboda Visa alla sjuksköterskejobb i Emmaboda
2026-07-24
, Lessebo
, Nybro
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Emmaboda kommun, Hälso- och sjukvårdsenheten i Emmaboda
Emmaboda kommun är i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Kommunen är en knutpunkt mitt i hjärtat av sydöstra Sverige med närhet till såväl vacker natur som till Kalmar, Karlskrona och Växjö. Det övergripande och gemensamma målet är att ständigt utvecklas så att kommunen är attraktiv att bo, verka och leva i samt att kommunen är attraktiv som arbetsgivare.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Är du sjuksköterskan som vill göra verklig skillnad varje dag?
Hos oss får du ett omväxlande och utvecklande arbete där ingen dag är den andra lik. Du möter människor i olika skeden av livet och har en viktig roll i att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet både i ordinärt och särskilt boende.
Du arbetar självständigt med kliniska bedömningar, planering och samordning av vårdinsatser samtidigt som du har ett nära samarbete med patienter, närstående och kollegor från olika professioner. Din kompetens och ditt omdöme är avgörande för att ge en personcentrerad och säker vård, inte minst för personer med palliativa vårdbehov.
Vi söker dig som trivs i en varierad vardag, är trygg i att fatta professionella beslut och har förmågan att möta varje människa med respekt, värme och lyhördhet.
Du blir en del av en engagerad arbetsgrupp där vi stöttar varandra, delar med oss av våra kunskaper och arbetar tillsammans för att ge den bästa möjliga vården. Hos oss råder ett öppet och tillitsfullt arbetsklimat där samarbete, utveckling och arbetsglädje är centralt.Kvalifikationer
Vi tror att du...
Är legitimerad sjuksköterska och brinner för personcentrerad vård och förebyggande hälsoarbete.
Ser människan bakom diagnosen och utgår från varje individs unika behov.
Har ett varmt och professionellt bemötande och vill bidra till en arbetsplats där omtanke, kunskap och utveckling går hand i hand.
Har god förmåga att prioritera, fatta beslut och anpassa dig när förutsättningarna förändras.
Värdesätter gott teamarbete och vet att när vi jobbar tillsammans skapar vi den bästa vården och en trivsam arbetsplats.
Har gärna erfarenhet av journalsystem som Life Care HSL och Cambio Cosmic.
Uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
Har B-körkort för manuell växellåda.
Utdrag från polisens belastningsregister måste uppvisas innan anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: rekrytering och intervjuer sker löpande.
Emmaboda kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337013". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emmaboda Kommun
(org.nr 212000-0738)
361 21 EMMABODA Arbetsplats
Emmaboda kommun, Hälso- och sjukvårdsenheten Kontakt
Lokalt ombud Vårdförbundet
Anna Fransson anna.Fransson2@emmaboda.se +46103531469 Jobbnummer
10010534