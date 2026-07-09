Pastakock & pizzabagare
MD i Borås AB / Restaurangbiträdesjobb / Borås Visa alla restaurangbiträdesjobb i Borås
2026-07-09
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Vi söker pastakock och pizzabagare – Heltid i Borås
Vill du bli en del av ett engagerat restaurangteam där kvalitet, passion och utveckling står i fokus? Vi söker nu en pastakock och en pizzabagare till våra heltidstjänster i Borås.
Hos oss arbetar vi med höga ambitioner och ett starkt fokus på både matupplevelse och teamwork. Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och vill utvecklas tillsammans med oss.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som pastakock eller pizzabagare (meriterande, men rätt inställning värderas högt).
Är noggrann, ansvarstagande och stresstålig.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Har en positiv inställning och god samarbetsförmåga.
Vill utvecklas och lära dig vårt arbetssätt.
Vi erbjuder:
Heltidsanställning.
En trygg arbetsplats med ett härligt team.
Intern utbildning enligt vår egen handbok, där du får lära dig våra rutiner, recept och kvalitetsstandarder.
Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget.
En arbetsplats där kvalitet, service och laganda står i centrum.
Låter detta som något för dig?
Skicka ditt CV tillsammans med en kort presentation av dig själv. Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Arbetsplats: Borås
Tjänster: Pastakock och pizzabagare
Anställningsform: Heltid
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post
E-post: robert@moccadeli.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MD i Borås AB
(org.nr 559441-1257)
Västerbrogatan 5 (visa karta
)
503 30 BORÅS Kontakt
Robert Kara robert@moccadeli.se 0735251598 Jobbnummer
9997726