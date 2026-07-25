Passionerad bagare sökes!
Bageri Hamilton AB / Bagarjobb / Vadstena Visa alla bagarjobb i Vadstena
2026-07-25
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Vi på Hamilton söker en engagerad medarbetare till vårt bageri som vill vara med och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.
Vi söker dig som:
🌟 Har ett genuint engagemang och älskar att sprida positiv energi
🌟 Är strukturerad, effektiv och trivs i ett högt tempo
🌟 Kan behålla lugnet och humöret på topp även under stressiga dagar
🌟 Brinner för service, kvalitet och samarbete
Hos oss värdesätter vi passion, noggrannhet och arbetsglädje, och vi utvecklas tillsammans som ett team.
Vi bakar allt från grunden och har ett levande sortiment med bl.a surdegsbröd, kavlade degar och vetedegar, tårtor & bakelser mm.
Vi ser fram emot att höra från dig! 🌼 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Info@bagerihamilton.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bageri Hamilton AB
(org.nr 556946-6823), http://www.bagerihamilton.se
Hovsgatan1 (visa karta
)
592 30 VADSTENA Jobbnummer
10011517