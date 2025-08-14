Passhandläggare till lokalpolisområde Karlstad
Är du redo för en större uppgift?
Har du erfarenhet av att möta människor och arbeta serviceinriktat? Vi söker nu en passhandläggare till lokalpolisområde Karlstad. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Polismyndigheten består av ca 40 000 medarbetare och är organiserade i sju regioner, ett antal gemensamma avdelningar samt ett kansli. Polisregion Bergslagen är organiserad i tre polisområden (Örebro, Värmland och Dalarna), en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelsesektion och ett regionkansli.
Polisområde Värmland är ett av tre polisområden i region Bergslagen med huvudsäte i Karlstad. Det geografiska området sträcker sig över 16 kommuner. Polisområde Värmland är indelat i fyra lokalpolisområden: Arvika, Karlstad, Kristinehamn och Torsby. På polisområdesnivå finns även en utredningssektion samt ett kansli.
Lokalpolisområde Karlstad ingår i polisområde Värmland. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service. Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Som passhandläggare har du en viktig samhällsfunktion där du är Polismyndighetens ansikte utåt och ibland besökarens första kontakt med polisen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att handlägga och hantera ansökningar om resehandlingar.
I arbetet ingår även hittegodshantering samt viss typ av annat arbete som tillhör receptionsmiljön.
Du handlägger ärenden i enlighet med gällande lagar och förordningar såsom passlagen, passförordningen, förordningen om nationellt ID-kort samt förvaltningslagen. I arbetet ingår det att besvara telefonsamtal och e-post. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Godkänd gymnasieexamen
• Minst ett års arbetslivserfarenhet av att i närtid ha arbetat med service där du har haft många personliga möten exempelvis i reception, kundtjänst eller liknande som arbetsgivaren bedömer relevant
• God datavana samt lätt att lära nya IT-system
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• God förmåga att kommunicera på engelska
Det är meriterande om du även har:
• Genomfört passutbildningen på polismyndigheten med godkänt resultat
• Har erfarenhet av arbete inom offentlig sektor som arbetsgivaren bedömer relevant
• Har utomnordiska språkkunskaper utöver engelska
Personliga egenskaper:
Vi söker dig som har ett genuint intresse av och förmågan att hålla en hög servicenivå till allmänheten, medarbetare och andra samarbetspartners. Då arbetsbelastningen kan variera och stundtals vara hög krävs det du är stresstålig och flexibel samt snabbt kan anpassa dig efter nya förutsättningar om arbetssituationen kräver det. Du behöver vara öppen för att sätta dig in i och lära nya system och arbetsuppgifter om arbetet kräver det. Som person är du noggrann och värdesätter kvalité i arbetet du utför. Tjänsten innebär en nära dialog med medborgare och du behöver därför vara kommunikativ samt ha en förmåga att anpassa din kommunikation utifrån medborgarens behov. Vidare har du en god samarbetsförmåga och en vilja att bidra till ett gott arbetsklimat i gruppen. Du är en god företrädare för polisen, agerar rättssäkert och arbetar för att stärka myndighetens förtroende hos allmänheten.
Din personlighet ska stämma överens med vår värdegrund: engagerad, effektiv och tillgänglig. Som företrädare för Polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för Polisen genom att agera för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för Polisens legitimitet i samhället.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Patrik Hallberg, Gruppchef tfn 010-5670412, patrik.hallberg@polisen.se
Vid frågor kring rekryteringsprocessen vänligen kontakta Hanna Lundbäck, HR-konsult hanna.lundback@polisen.se
Arbetsort: Karlstad
Arbetstid: Veckoplanering 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Handläggare Pass
Anställningsbenämning: Administratör
Anställningen inleds med utbildning och för att kunna verka i rollen behöver utbildningen genomföras med godkänt resultat.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Intervjuer är planerade att genomföras v37/38.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
