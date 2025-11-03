Parts Life Cycle Coordinator till Eskilstuna
Maxitech AB
Vi söker en Parts Life Cycle Coordinator till ett uppdrag i Eskilstuna. Rollen är central i arbetet med att säkerställa reservdelsförsörjningen under hela maskinens livscykel - från lansering av nya modeller till äldre maskiner i drift.
Kunden värdesätter inkludering, mångfald och jämlikhet och strävar efter en arbetsmiljö där alla medarbetare ges möjlighet att växa. De arbetar aktivt för att skapa hållbara och effektiva transportlösningar som bidrar till en bättre framtid.
Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på Maxitech. Om allt känns bra i samarbetet kan det finnas en möjlighet till överrekrytering till kunden på sikt.
Du erbjuds
• Möjlighet att arbeta i ett internationellt team med fokus på innovation, hållbarhet och digitalisering
• En utvecklande roll där insatserna direkt bidrar till ökad maskintillgänglighet och kundnöjdhet
• Arbetsplats i moderna lokaler med flexibelt och aktivitetsbaserat arbetssätt
• Generös kompetensutvecklingspott som du kan använda för att utveckla dina färdigheterDina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår ett dubbelt ansvar: dels ett regionalt fokus mot återförsäljare, dels ett representativt ansvar i ett globalt Center of Expertise för Parts and Logistics.
Den regionala delen innebär att stötta återförsäljare i Europa och internationellt genom att identifiera kritiska reservdelar, skapa uppfyllnadslistor och säkra tillgången för både nya och befintliga maskiner. I rollen som representant för Center of Expertise deltar man i tvärfunktionella forum och samarbeten för att driva förbättringar och optimera reservdelstillgången över alla sju regioner.
Rollen innebär bland annat att:
• Analysera data och kundfeedback för att ta fram förslag på reservdelsnivåer och lagerpåfyllnad.
• Identifiera och bevaka kritiska delar för nya och befintliga maskiner i samarbete med återförsäljare.
• Delta i globala och tvärfunktionella samarbeten för att förbättra processer inom reservdelsförsörjning och logistik.
• Bidra till utvecklingen av produktlanseringsprocess med fokus på kostnadseffektivitet och maskinernas driftstid.Profil
• Minst 2 års erfarenhet av arbete inom reservdelslogistik, supply chain, eftermarknad eller motsvarande område.
• Eftergymnasial utbildning inom logistik, teknik, ekonomi eller likvärdigt område.
• God förståelse för eftermarknadsflöden och kommersiella processer.
• Erfarenhet av arbete i affärs- och logistiksystem.
• Mycket goda kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet från fordonsindustrin eller tunga maskiner.
• Kunskap om datadriven analys och förbättringsarbete inom supply chain.
• Erfarenhet av arbete i internationella organisationer.
Vi värderar dina personliga egenskaper och kompetenser. Du är serviceinriktad, analytisk och trivs i samarbete med många olika kontaktytor. Du har en helhetssyn på logistikflöden och drivs av att hitta lösningar som förbättrar både kundupplevelse och affärsresultat. En nyfikenhet för digitala verktyg och en vilja att bidra till ständiga förbättringar värdesätts högt.Övrig information
Placering: Eskilstuna
Start: så snart som möjligt
Omfattning: HeltidOm företaget
Maxitech är ett konsultbolag inom IT/Tech som arbetar med branschens vassaste konsulter. Vi erbjuder även direktrekrytering till våra kunder och skräddarsyr lösningar efter deras behov. Ersättning
