Partnertandläkare & Delägare

2025-09-09
Uppsala Dental är en ny, toppmodern tandvårdsklinik i hjärtat av Uppsala - och nu söker vi en entreprenöriell och kliniskt engagerad tandläkare som vill vara med och bygga något stort tillsammans med oss.
Vi erbjuder ett betydande delägarskap i verksamheten och en unik möjlighet att kombinera ditt kliniska hantverk med affärsutveckling, personalledning och långsiktigt värdeskapande.
Vad vi erbjuder:
Stort delägarskap i en nyckelfärdig tandvårdsklinik
Kliniken har 4 fullt utrustade tandläkarrum med topputrustning från Kavo Dental
Helt nybyggda, moderna lokaler med fokus på arbetsmiljö och patientupplevelse
En stark och erfaren partner i NCPA Capital, som driver Dentme, Tandläkarhuset Spånga, Dentiq Dental och Tandläkarhuset Solna
Möjlighet att sätta din prägel på både vårdmodell, patientresa och team
Ditt ansvar:
Leda och utveckla kliniken i rollen som partnertandläkare
Rekrytera och bygga ett starkt team av tandvårdspersonal
Säkerställa hög kvalitet i patientvård och arbetsmiljö
Ansvara för att kliniken växer och är lönsam över tid
Vara navet i verksamheten - både kliniskt och strategiskt
Vi söker dig som:
Vill starta egen verksamhet med låg investeringskostnad
Är legitimerad tandläkare med gedigen klinisk erfarenhet
Har stark drivkraft att skapa något eget och ta ansvar på riktigt
Är trygg i att leda andra, fatta beslut och bygga kultur
Vill ha en långsiktig roll där både människor och siffror räknas
Det här är mer än ett jobb - det är en ägarresa där du får möjlighet att forma en hel klinik och din egen framtid.
Intresserad?
Skicka in din ansökan till rekrytering@ncpa.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: rekrytering@ncpa.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandläkare Uppsala".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Dental NA AB
(org.nr 559490-1315)
753 22 UPPSALA
