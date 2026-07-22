Partnersamverkan vid Must
Försvarsmakten / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-07-22
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Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?
Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver försvarsunderrättelseverksamhet och militär underrättelse- och säkerhetstjänst till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot Sverige.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
På enheten för samverkan bidrar du till att utveckla Must genom att driva och koordinera arbetet med externa samarbeten. Rollen innebär att hantera frågor och processer med internationell inriktning samt att bidra till Must strategiska och operativa samverkan med internationella aktörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla, samordna och följa upp organisationens internationella samarbeten
Bereda och hantera ärenden med internationell inriktning samt ta fram relevanta underlag
Koordinera kontakter, möten och aktiviteter med internationella partners
Samverka internt och externt i frågor kopplade till organisationens internationella verksamhet
Leder beredningen av ärenden med internationellt fokus på Must
Arbetet innebär resor i tjänsten där ett högt säkerhetsmedvetande och självständigt arbete krävs.
Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Vi erbjuder också mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss finns det friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid samt möjlighet att ha balans mellan fritid och arbete.
Om enheten
Must internationella samarbeten leds av Enheten för samverkan. Vår personal har en varierande bakgrund, kunskaper och kompetenser som gör att vi tillsammans löser
de uppgifter som uppstår inom verksamheten. Vi ansvarar bland annat för planering och genomförande av Must internationella verksamhet. Publiceringsdatum2026-07-22Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har hög integritet. Med ett professionellt förhållningssätt tar du ansvar för dina beslut och hanterar information och situationer med stor noggrannhet, gott omdöme och ett starkt säkerhetsmedvetande.
En stark drivkraft och förmåga att ta egna initiativ präglar ditt arbetssätt. Du arbetar självständigt, tar ansvar för att driva arbetet framåt och bidrar aktivt till att verksamhetens mål uppnås.
Som samarbetsorienterad person har du en mycket god kommunikativ förmåga och är lyhörd i mötet med andra. Du skapar förtroendefulla relationer och bidrar till ett konstruktivt samarbete med kollegor och andra kontaktytor.
Med ett analytiskt förhållningssätt och god helhetsförståelse för verksamheten kan du identifiera samband, hantera komplex information och omsätta analyser till välgrundade bedömningar och beslut. Kvalifikationer
Akademisk examen inom samhällsvetenskapligt ämne eller högre chefsutbildning vid Försvarshögskolan
Erfarenhet av försvarsunderrättelsemyndigheternas arbete
Behärska både svenska och engelska på hög nivå, såväl muntligt som skriftligt
B-körkort
Meriterande:
Flerårigt arbete i underrättelsebefattning, gärna på strategisk nivå
Erfarenhet från arbete med internationell karaktär
Erfarenhet från att ha arbetat med militärstrategiska frågor på Försvarsmaktens högkvarter
Erfarenhet av att ha arbetat som analytiker inom statlig myndighet
Erfarenhet av arbete med EU/NATO-frågor
Språkkunskaper utöver svenska och engelska
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta:hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Partnersamverkan" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-08-28. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se. Ansökningar till denna befattning kommer endast att tas emot via Försvarsmaktens hemsida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
107 58 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10009352