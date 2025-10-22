Partneransvarig för ERP och Servicebyrå
Är din passion att bygga och utveckla långsiktiga relationer med partners? Hos oss finns möjligheten att kombinera strategiskt tänkande med operativt genomförande.
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att: Vara del av ett skickligt team som ansvarar för företagsprodukter inom Payment & Account SE.
Arbeta i en dynamisk miljö med många möjligheter till att utvecklas och växa.
Ta ägarskap och utveckla relationen med befintliga ERP- och servicebyråpartners.
Ansvara för strategisk planering och utveckling av partnerskapet i enlighet med bankens övergripande mål.
Genomföra och följa upp årliga avstämningar, inklusive avtalsförnyelser och utvärderingar.
Identifiera och kontakta potentiella nya partners utifrån strategiska behov.
Bedöma nya partners ur ett affärsmässigt, tekniskt och infrastrukturellt perspektiv.
Utvärdera affärsvärde och teknisk kompatibilitet för att säkerställa ömsesidig nytta.
I denna roll behöver du: Erfarenhet av att arbeta med partnerskap inom tech, ERP eller finansiella tjänster.
Förståelse för tekniska integrationslösningar och infrastrukturfrågor.
Förmåga att kombinera strategiskt tänkande med operativt genomförande.
Stark kommunikativ förmåga och vana att bygga långsiktiga relationer.
Erfarenhet av avtalsförhandlingar och uppföljningsarbete.
Förmåga att säkerställa att partnerskapet levererar affärsnytta för både banken och partnern.
Erfarenhet av att sätta ramar för både affärsmässiga och tekniska förutsättningar för ett framtida samarbete.
Leda onboarding-processen för nya partners.
Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
bli en del av ett internationellt team med professionella kollegor, som arbetar tillsammans för att leverera utmanande projekt, maximera kundnöjdheten och bidra till Swedbanks position i samhället." Natalie Savolainen, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-11-09. Placeringsort: Stockholm, Sundbyberg
Rekryterande chef: Natalie Savolainen
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
