Partner- och systemkoordinator
Capio Sverige AB / Bankjobb / Solna Visa alla bankjobb i Solna
2026-07-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Capio Partner är ett av Capios sex affärsområden och ansvarar för den privat- och försäkringsfinansierade vården. Vi arbetar nära både försäkringsbolag och Capios kliniker för att utveckla framtidens vård genom effektiva vårdkedjor, innovativa digitala lösningar och ett starkt fokus på förebyggande insatser.
Som Sveriges största aktör inom privat specialistvård och en ledande vårdgivare på vårdförsäkringsmarknaden har Capio en stark position. För att fortsätta utvecklas i en konkurrensutsatt marknad arbetar Capio Partner med att stärka samarbetet med försäkringsbolag och andra privata partners.
Din roll
I rollen som Partner- och systemkoordinator är du en viktig länk mellan verksamheter, samarbetspartners och interna stödfunktioner för att säkerställa god kommunikation och att samarbeten fungerar smidigt i vardagen. Du stöttar verksamheterna i frågor som rör rutiner, arbetssätt, system, avtalstolkning och rapportering samt bidrar till att utveckla effektiva processer som skapar värde för både patienter, verksamheter och samarbetspartners.
Du kommer även att ha en central roll i förvaltning och utveckling av de system och arbetssätt som används inom våra samarbeten, exempelvis Kuralink, BI-rapporter, intranät och interna integrationer. Rollen innebär många kontaktytor och passar dig som trivs med att lösa problem, skapa struktur och ge professionell service.
Tjänsten är placerad på Capio Partners kontor i Solna. Vi arbetar i en hybrid modell där du förväntas vara på kontoret cirka 3–4 dagar i veckan, med möjlighet att arbeta hemifrån resterande tid. Resor till Capios verksamheter runt om i Sverige kan förekomma.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vara första kontaktpunkt och stöd för Capios verksamheter och samarbetspartners i operativa frågor.
Stödja verksamheterna i frågor som rör system, rutiner och arbetssätt kopplade till försäkringsfinansierad vård.
Förvalta och vidareutveckla systemstöd inom våra samarbeten, exempelvis Kuralink och Power BI.
Bidra till uppföljning av patientvolymer, nyckeltal och rapportering
Samordna operativa frågor, avvikelser samt bidra till ett kontinuerligt förbättringsarbete.
Medverka vid uppstart och implementering av nya samarbeten samt säkerställa effektiva processer och arbetssätt.
Bidra till utveckling av nya vårdkedjor, digitala lösningar och arbetssätt som stärker patientupplevelsen och verksamhetens effektivitet.
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och serviceinriktad. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har lätt för att samarbeta med både interna verksamheter och externa partners.
Du har god systemförståelse och ett intresse för hur digitala verktyg, data och tydliga processer kan bidra till mer effektiva arbetssätt. Du arbetar självständigt, tar initiativ och har förmåga att skapa struktur och driva frågor framåt.Kvalifikationer
Erfarenhet från försäkringsbranschen eller arbete med försäkringsrelaterade processer
Erfarenhet från hälso- och sjukvård
Erfarenhet av koordinering, support eller administrativ roll med många kontaktytor
Erfarenhet av systemadministration, systemförvaltning eller arbete i verksamhetsstödjande system
Erfarenhet av rapportering eller uppföljning
God systemvana och intresse för digitala arbetssätt och data
Eftergymnasial utbildning inom relevant område är meriterande men inte ett krav
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en prestigelös kultur och ett tvärprofessionellt team med ekonomer, ingenjörer, läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter där vi bidrar och lär av varandra utifrån våra olika bakgrunder och kompetenser. Vi har kollektivavtal och friskvårdsbidrag.Så ansöker du
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Ansökan sker via annonsen i vårt rekryteringssystem, vi hanterar inga ansökningar via mail.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-07-08
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7976108-2092580". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Sundbybergsvägen 9 (visa karta
)
171 73 SOLNA Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9997055