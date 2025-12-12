Partner Specialist till bank
Söker du en utmanande roll där du kombinerar avancerad teknisk support med programmeringsförståelse och direkt kundkontakt med partners? Vi söker en Partners Specialist till bank, som snabbt kan leverera lösningar och ta ägandeskap över komplexa tekniska problem. Låter detta som du - sk redan idag då start är omgående!
OM TJÄNSTEN
I rollen som Partnerspecialist kommer du att bli en central figur i vårt team, ansvarig för att hantera komplexa tekniska ärenden och representera vår klient mot dess viktigaste kunder och partners. Du kommer att arbeta i ett dynamiskt supportsystem där snabbhet, precision och ett lösningsfokuserat mindset är avgörande för att säkerställa en smidig kundupplevelse.
Vår kund är en stor finansiell koncern med över 40 års erfarenhet av att utveckla smarta administrativa och finansiella lösningar för både privatpersoner och företag. Med över 2000 medarbetare har de idag verksamhet etablerad i ett flertal europeiska länder. Visionen är att vara en ledande finansiell aktör i Europa.
Företagskulturen kännetecknas av en stark entreprenörsanda och en utpräglad familjär känsla. Kunden lägger stor vikt vid gemenskap och mångfald, och arbetar aktivt för att alla ska känna delaktighet och ha möjlighet att påverka verksamheten.
Vänligen observera att start för denna tjänst är 2/1-2026!
Du erbjuds
• Du blir en del av ett litet sammansvetsat och stöttande team där samarbete och kommunikation står i fokus.
• Möjlighet att snabbt ta stort ansvar och växa i en dynamisk miljö
Dina arbetsuppgifter
Som Partnerspecialist har du en nyckelroll där du kombinerar teknisk expertis med kundansvar. Rollen innebär att du är kundens kontaktperson genom hela resan - från initial onboarding till löpande teknisk support för betalningslösningar inom e-handel.
Du kommer att ingå i ett glatt och sammansvetsat team, där ni tillsammans säkerställer en förstklassig kundupplevelse. Ditt arbete bidrar direkt till en smidig integration och snabb "time-to-market" för kundens lösningar, då du ansvarar för både de tekniska förutsättningarna och de administrativa stegen i processen.
Du ansvarar för att hjälpa och stödja kundernas och samarbetspartners tekniska integration mot tjänsterna. I rollen ingår avancerad felsökning av tekniska problem i loggar, vilket är avgörande för att snabbt hitta lösningar och vid behov eskalera ärenden till interna utvecklingsteam. Dessutom kommer du kontinuerligt att bidra till utvecklingen av interna system, processer och arbetsrutiner.
• Hantera både tekniska och administrativa aspekter under kundens integrationsprocess, inklusive konfiguration av betalmetoder.
• Agera som Second Line Support genom att hantera ärenden, användare i olika system samt utföra avancerad felsökning i loggar från e-handelsplattformar.
• Stödja VIP-kunder och upprätthålla partnerkontakter gällande tekniska problem och integrationer.
• Felsöka komplexa tekniska problem och eskalera vid behov till utvecklare.
• Internutbilda kollegor, uppdatera dokumentation och FAQ:er, samt samarbeta med nordiska kollegor i supportärenden.
• Aktivt sträva efter utveckling av interna system och arbetsrutiner för en smidigare onboardingprocess.
VI SÖKER DIG SOM
• Erfarenhet från roller som IT-support, teknisk support eller liknande.
• Minst grundkunskaper inom programmering (t.ex. PHP eller .NET).
• Vana av ett agilt arbetssätt.
• Förmåga att sköta många parallella projekt och uppgifter.
• Erfarenhet av kontakt med kunder.
• Flytande kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att ha ansvarat för större systemimplementeringar.
• Erfarenhet från e-handel och förståelse för flödena inom området.
Vi söker dig som är lösningsorienterad och driven, med förmågan att hantera ett tidvis högt tempo där korta deadlines är vanligt förekommande. Du är en prestigelös teamplayer som trivs i ett nära samarbete. Eftersom ni arbetar tillsammans för att löpande beta av ärenden i ett supportsystem, är det viktigt att du är hjälpsam och beredd att ta dig an det som behövs.
Du är en naturlig problemlösare som tar egna initiativ och driver ditt arbete framåt självständigt. Det är avgörande att du vågar ta dig an ett brett arbetsansvar och snabbt kan sätta dig in i logiken bakom komplexa flöden, även när du hanterar många olika produkter, API:er och kundsystem samtidigt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
