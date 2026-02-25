Parodontolog till Nacka Tandvårdsteam
Dentalum Operations AB (publ) / Tandläkarjobb / Nacka
2026-02-25
Nacka Tandvårdsteam är inte vilken klinik som helst. Vi är en väletablerad och välrenommerad verksamhet med stark patientbas, gott renommé och en tydlig kvalitetsprofil. Här möts allmäntandvård och specialisttandvård i ett sammanhang som präglas av professionalism, samarbete och klinisk spets.
Nu söker vi en parodontolog som vill bli en del av vårt team.
Tjänsten omfattar i nuläget två dagar per månad, med möjlighet till successiv utökning. För rätt person finns alla förutsättningar att växa i rollen och forma sitt arbete över tid.
På Nacka Tandvårdsteam arbetar vi i en miljö där kompetens verkligen tas på allvar. Kliniken består av fyra allmäntandläkare och fyra tandhygienister, där en av våra tandhygienister är särskilt inriktad på parodpatienter efter många års erfarenhet från renodlad specialistklinik. Förutom allmäntandvård finns specialistkollegor inom endodonti, bettfysiologi och kirurgi.
Det skapar ett ovanligt starkt kliniskt sammanhang där dialog, kunskapsutbyte och kvalitet är en naturlig del av vardagen.
Här finns patienter som värdesätter vården vi erbjuder. Här finns kollegor som bryr sig om både sitt arbete och varandra. Här finns en arbetsmiljö som upplevs som både trygg, professionell och stimulerande.
Nacka Tandvårdsteam är en del av Dentalum - vilket innebär att du samtidigt blir en del av ett större sammanhang med tydlig riktning och stark framtidstro. Genom Dentalum Academy och vårt specialistnätverk erbjuds goda möjligheter till fortsatt utveckling, kompetensutbyte och professionellt stöd.
Vi söker dig som:
Är legitimerad specialisttandläkare i parodontologi
Har en tydlig kvalitetskompass och ett tryggt kliniskt omdöme
Trivs i en miljö med både allmäntandvård och specialisttandvård
Värdesätter samarbete, professionalism och långsiktighet
Det här är inte en standardroll. Detta är en ovanlig möjlighet att bli en del av en klinik där kvalitet, specialistkompetens och arbetsklimat verkligen sitter i väggarna.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7295340-1861843". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Dentalum Operations AB (publ)
131 39 NACKA Arbetsplats
Dentalum Jobbnummer
9764086