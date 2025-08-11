Paroc söker underhållstekniker till TI!
Paroc, en del av Owens Corning
Owens Corning är en ledande leverantör av byggprodukter för bostäder och kommersiella fastigheter som har åtagit sig att bygga en hållbar framtid genom materialinnovation. Våra produkter tillhandahåller hållbara och energieffektiva lösningar och utnyttjar våra marknadsledande befattningar för att hjälpa våra kunder att vinna och växa. Vi är global omfattning, mänsklig skala med mer än 25 000 anställda i 31 länder som är dedikerade till att generera värde för våra kunder och aktieägare och att göra skillnad i de samhällen där vi arbetar och lever. Owens Corning grundades 1938 och är baserat i Toledo, Ohio, USA, 2024 Försäljning av $11.0 miljard. För mer information, besök www.owenscorning.com
Tjänstebeskrivning
Som underhållstekniker arbetar du med att säkra tillgängligheten på Parocs produktionsanläggningar och transportörutrustningar genom förebyggande och avhjälpande underhåll inom både det mekaniska och tekniska området. I arbetet ingår felsökning, byte av slitagedelar, mekaniska- och tekniska reparationer och ombyggnationer. Då alla underhållsarbeten baseras på arbetsordrar är även att skriva rapporter efter utfört arbete samt arbete i systemet SAP en del av dina arbetsuppgifter.
Du kommer att arbeta på Parocs anläggning i Hällekis i ett team med olika kompetenser inom underhållsarbeten. Du blir medlem i en organisation som drivs av att prestera sitt bästa i alla situationer. På avdelningen strävar de efter en god gemenskap samtidigt som de alltid har kunden i fokus och driver förändringar samt förbättringar för att nå bättre resultat. Tjänsten innebär en omväxlande vardag med ansvarsfullt arbete, både självständigt och i grupp, samt goda möjligheter till personlig utveckling.
Arbetstiden är förlagd på skift.Kvalifikationer
Paroc söker dig som har en yrkesteknisk utbildning på lägst gymnasienivå och erfarenhet av underhållstekniskt arbete inom mekaniska reparationer eller underhållsservice. Har du ett tekniskt intresse och har mekat mycket på annat sätt i arbetet eller privat är även det av intresse. Kunskaper inom el-teknik är mycket meriterande. Du har en god datorvana och behärska svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är du engagerad, ansvarsfull och självgående samt har en god känsla för ordning och reda, 5S. För att trivas i rollen bör du se problemlösning som en rolig utmaning samt ha förmågan att se och förstå helikopterperspektivet gällande underhåll. Vidare är du flexibel och har lätt för att både samarbeta och kommunicera med de olika funktionerna i fabriken. Givetvis arbetar du också på ett säkerhetsmedvetet sätt, säkerheten kommer först!
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att kontakta ansvarig rekryterare Louise Sköld via e-post: louise.skold@nearyou.se
eller telefonnummer 072 - 402 46 60. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Ersättning
