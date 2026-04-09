Paroc söker underhållsmekaniker!
2026-04-09
Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Gå med oss i att göra världen till en bättre plats genom att minska energiförbrukningen och CO2-utsläppen! Paroc tillverkar och tillhandahåller isoleringsmaterial som hjälper konsumenter och industrier att minska sin energiförbrukning. Här på Owens Corning är vi fullt engagerade i att minska våra CO2-utsläpp genom en serie pågående investeringar.
På underhållsavdelningen hos Paroc Hässleholm blir du medlem i en organisation som drivs av att prestera sitt bästa i alla situationer. På avdelningen strävar vi efter en god gemenskap samtidigt som vi alltid har kunden i fokus och driver förändringar och förbättringar för att nå bättre resultat. Vi erbjuder en omväxlande vardag med ansvarsfullt arbete och varierande mekaniskt underhåll på hela produktionsanläggningen med goda möjligheter till personlig utveckling.
Arbetsbeskrivning
Som underhållsmekaniker arbetar du med att säkra tillgängligheten på våra produktionsanläggningar och transportutrustningar genom förebyggande och avhjälpande underhåll. I arbetet ingår felsökning, byte av slitagedelar, mekaniska reparationer, ombyggnationer, tillståndskontroller och projektdrivna nyinstallationer. Arbetet sker både självständigt och i grupp beroende på uppgiftens art.
Dina kvalifikationer och personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Yrkesutbildning inom teknik/mekanik eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet från processindustri
Goda kunskaper i svets
Kunskaper i hydraulik och pneumatik
Kunskap i lager och transmissioner
Erfarenhet av transportband och remmar
Lösningsorienterad, ansvarstagande och samarbetsvillig
Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
God datorvana
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort (beredskap ingår)
Meriterande
Skärande bearbetning
El-teknisk kompetens
Affärssystemet SAP
TPM
Utbildning i lift, truck, säkra lyft och fallskydd
Anställningsvillkor
Månadslön
Heltid, dagtid
Produktionspremie, bonus. Friskvårdsbidrag och tillgång till E-passi.
Kollektivavtal; IF Metall.
Beredskap
Tillträde så snart som möjligt, eller efter överenskommelse.
Låter det intressant?
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Christian Andersson, Underhållschef, Christian.andersson@owenscorning.com
/ 0451 385 616
Om Owens Corning
Paroc är en del av Owens Corning, en global ledare inom bygg- och konstruktionsmaterial som har åtagit sig att skapa en hållbar framtid genom materialinnovation. Våra tre integrerade verksamheter - kompositer, isolering och tak - tillhandahåller hållbara, hållbara och energieffektiva lösningar baserade på vår unika materialvetenskap, tillverkning och marknadsexpertis för att hjälpa våra kunder att vinna och växa. Vi har en global räckvidd med cirka 25 000 anställda i 31 länder, alla dedikerade till att skapa mervärde för våra kunder och aktieägare och göra skillnad i de samhällen där vi bor och verkar. Owens Corning grundades 1938 och har sitt huvudkontor i Toledo, Ohio, USA. Owens Corning rapporterade 2024 en försäljning på 9,7 miljarder dollar. Mer information finns på www.owenscorning.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Paroc AB
(org.nr 556036-3763)
Industrigatan 13
)
281 43 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9844181