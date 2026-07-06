Parkvårdsvärd till Halloween på Gröna Lund
Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli / Trädgårdsanläggarjobb / Stockholm Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Stockholm
2026-07-06
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På Gröna Lund arbetar vi för att skapa helhetsupplevelser i världsklass, och en mycket viktig del av det är en skinande ren park, såväl för våra gäster som för våra medarbetare. Nu söker vi nya stjärnor till våra tjänster inom parkmiljö. Är du ansvarstagande, noggrann och har blick för detaljer? Då är det dig vi söker!
Om rollen
På avdelningen Parkvård arbetar vi tillsammans för att skapa en ren, välskött och inbjudande park där våra gäster får den bästa möjliga upplevelsen. Arbetet omfattar både den löpande städningen under dagen, förberedelserna inför parkens öppning samt städning av parken efter att alla gäster har gått hem. Du bidrar till att parken alltid håller hög standard genom att utföra arbetsuppgifter som att städa marken, spola gångar rena, torka av bord, rengöra toaletter, tömma soptunnor, ta bort spindelnät, rengöra omklädningsrum och förbereda parken för dagens gäster.
Parkvård är ett socialt arbete där du är en synlig del av gästupplevelsen. Du rör dig ständigt ute i parken och möter våra gäster under hela arbetsdagen. Därför är det viktigt att du tycker om att möta människor, hälsar på gästerna och tar initiativ till samtal. Att hjälpa till med vägbeskrivningar, svara på frågor eller tipsa om en favoritattraktion är en naturlig del av arbetet. Vi förväntar oss att du ser våra gäster, är tillgänglig och bidrar till att varje möte präglas av ett vänligt bemötande och service i världsklass.
Vem söker vi?
För att trivas i rollen behöver du ha ett öga för detaljer och vilja se till att parken alltid är i toppskick. Samtidigt behöver du kunna prioritera, arbeta effektivt och ta ansvar för att arbetsuppgifterna blir klara i tid. Arbetet är fysiskt krävande och kan innebära tyngre lyft, långa promenader samt hantering av olika maskiner och utrustning, såsom högtryckstvättar och brandslangar etc. För att arbeta inom Parkvård behöver du ha fyllt 18 år samt kunna tala och förstå god svenska.
Mer om tjänsterna
Arbetstiderna varierar beroende på arbetsområde. Inom den dagliga driften arbetar du morgon-, dag- och kvällspass både vardagar och helger. Kvällspassen kan sluta så sent som kl. 23.30, vilket innebär att du behöver kunna ta dig hem efter avslutat arbetspass. Arbetet med att färdigställa parken inför öppning utförs under morgonen och börjar tidigast kl. 06.30 för att säkerställa att parken är ren och välkomnande innan dagens gäster anländer. Halloween sträcker sig under perioden 7 oktober - 11 oktober, 16 oktober - 18 oktober, 23 oktober - 1 november, 7 november - 8 november och vi söker dig som kan arbeta en större del av denna period. Arbetstiderna varierar och innefattar arbete både dagtid, kvällstid och helg. Samtliga tjänster är visstidsanställningar.
Som medarbetare på Gröna Lund får du vara med om en unik möjlighet och skapa minnen för livet. Det är en rolig och utmanande arbetsmiljö med möjlighet att lära känna nya vänner. Du kommer även att få utbildning och träning för att känna dig trygg. Vi har inte möjlighet att erbjuda personalboende. Lön enligt kollektivavtal.
Ansök snabbt och enkelt utan CV och personligt brev!
På Gröna Lund vill vi vara med och bygga CV, därför har vi tagit bort kravet på CV för dessa tjänster och använder oss av urvalsfrågor. Går du vidare i processen väntar Parks and Resorts Servicetest som nästa steg.
Urvalet sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Gröna LundGröna Lund är en av världens äldsta nöjesparker och öppnade sina portar för första gången redan 1883. Vackert beläget med ett unikt vattenläge på Djurgården vid Stockholms inlopp kan våra gäster njuta av attraktioner för stora som små, spel och 5-kamp, lyckohjul och lotterier, matkiosker och restauranger. Tivolit sprudlar även av underhållning och musik, där vi varje sommar bjuder upp till dans på den anrika dansbanan, hundratals barnföreställningar och över 50 konserter med svenska och utländska storheter på Lilla och Stora Scen.Gröna Lund är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Kolmården, Skara Sommarland och Furuvik. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli
(org.nr 556014-0823)
115 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Parks & Resorts - Gröna Lunds Tivoli Jobbnummer
9994538