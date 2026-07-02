Parkgårdens hemtjänst växer - nu söker vi dig!
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hälso- och sjukvård i hemmet / Undersköterskejobb / Ulricehamn Visa alla undersköterskejobb i Ulricehamn
2026-07-02
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Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas - vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" - formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa, både i yrket och som person.
Sektor välfärd består av de fyra verksamheterna funktionsnedsättning, hemtjänst och hälso- och sjukvård i hemmet, individ- och familjeomsorg samt vård- och omsorgsboenden.
Hemtjänsten samt hälso- och sjukvård i hemmet i Ulricehamns kommun ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
Varmt välkommen med din ansökan till oss!
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Som undersköterska eller vårdbiträde på Parkgårdens hemtjänst arbetar du tillsammans med kollegor och andra professioner inom äldreomsorgen för att ge vård och omsorg av hög kvalitet. Ditt uppdrag är att utföra omvårdnadsarbete utifrån beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Arbetet är varierat och innebär bland annat att ge personlig omvårdnad, utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, dokumentera samt hjälpa våra vårdtagare i hemmet. Du har alltid individens bästa i fokus och arbetar för att skapa en trygg, aktiv och meningsfull vardag för dem vi finns till för.
Vi arbetar med fast omsorgskontakt, vilket innebär att våra undersköterskor får ett utökat ansvar för ett antal vårdtagare. Som fast omsorgskontakt är du en nyckelperson i att skapa kontinuitet och trygghet, och du bidrar till att varje individ får det stöd den behöver.Kvalifikationer
Efter en period av stark tillväxt söker vi nu mer personal till vår härliga arbetsgrupp. Har du ett genuint intresse för människor och vill göra skillnad i andra människors vardag? Då kan du vara den vi söker till Parkgårdens hemtjänst.
Vi söker i förstahand dig som är utbildad undersköterska, men det är inget krav för denna tjänsten. Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, särskilt inom hemtjänst, är meriterande och ses som en värdefull tillgång i verksamheten. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och känner dig trygg i att använda digitala verktyg i ditt arbete
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi söker dig som är serviceinriktad, lyhörd och har en god empatisk förmåga. Du bidrar till en positiv arbetsmiljö genom ditt engagerade förhållningssätt och samarbetar gärna med kollegor för att våra brukare ska få bästa möjliga vård och omsorg.
För att trivas hos oss behöver du vara flexibel och kunna anpassa dig till förändringar i arbetet. Du är ansvarstagande och lösningsfokuserad, och kombinerar förmågan att arbeta självständigt med att vara en lagspelare. Tidigare erfarenhet från arbete inom hemtjänst är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-03 Enligt överenskommelse .
Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen.
Referenstagning kommer att påbörjas efter första telefonintervjun.
Vid erbjudande om anställning ska utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret, vilket får vara högst sex månader gammalt, visas upp enligt lag (SFS2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning.
Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen.
Pilotprojekt strukturella scheman
Verksamheten kommer under det närmaste året delta i ett pilotprojekt med strukturella scheman. Syftet är att skapa bättre återhämtning, jämnare arbetsbelastning och ökad framförhållning i arbetet. Schemat byggs med tydlig struktur som är lika för alla, vilket ska bidra till ökad stabilitet, bättre arbetsmiljö och ökad kontinuitet för vårdtagarna. Under pilotperioden följs schemat upp och justeras löpande utifrån verksamhetens behov och medarbetarnas erfarenheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334419". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns Kommun
(org.nr 212000-1579), https://www.ulricehamn.se/omkommunen/politik-och-beslut/visionochledningsfilosofi/
Bogesundsgatan 22 (visa karta
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523 86 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hälso- och sjukvård i hemmet Kontakt
Enhetschef
Camilla Tomas 0321596413 Jobbnummer
9988245