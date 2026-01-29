Parkeringsvärd vid naturum Fulufjället
2026-01-29
Välkommen att arbeta hos oss vid Länsstyrelsen i Dalarnas län! Vi samverkar med länets olika aktörer och arbetar mot visionen "Tillsammans för Dalarnas framtid". Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och centrala myndigheter. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, klimat, samhällsbyggnad, social hållbarhet, beredskap och mycket mer. Vår verksamhet gör nytta för hela samhället. Vi vill nu ha din hjälp att göra Länsstyrelsen ännu bättre.
Hos oss finns goda möjligheter att förena privatliv med arbetsliv genom flexibla arbetssätt och flertalet uppskattade förmåner såsom; distansarbete upp till 49,9%, lång semester, 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder och löneväxling. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på Jobba hos oss, Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se).Publiceringsdatum2026-01-29Beskrivning
Naturum Fulufjället är ett besökscentrum i Fulufjällets nationalpark.
Vårt uppdrag är att hjälpa besökare att hitta ut i nationalparken utifrån sina förutsättningar. Vi ser till att alla får en bra och säker upplevelse och följer de föreskrifter som finns. Vår utställning berättar om Fulufjällets natur och kulturhistoria och vi har varje år en tillfällig utställning kring olika teman.
Vid huvudentrén finns parkeringsplatser för ca 350 bilar.Dina arbetsuppgifter
Som parkeringsvärd välkomnar du våra besökare vid vår huvudparkering och tillser att parkeringsplatserna nyttjas optimalt tillsammans med ytterligare parkeringsvärd. Behovet är väderberoende men oftast som störst mellan klockan 08:00 och 15:00 och andra arbetsuppgifter kan tillkomma.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
- Att vara parkeringsvärd vid vår huvudentré.
- Tillsyn, skötsel av de närmaste vandringslederna och servicebyggnad.
- Viss assistans i naturum och åt naturbevakarna i närområdet.KvalifikationerKvalifikationer
- Du ska kunna arbeta enligt schema som inkluderar arbete på helger.
- Du talar flytande svenska och har grundläggande kunskaper i engelska.
Meriterande
- Kunskaper i andra språk utöver svenska och engelska.
- Det är meriterande om du är praktiskt lagd.
- Om du har erfarenhet från tidigare serviceyrke.
- B-körkort.Dina personliga egenskaper
- Du är serviceinriktad, flexibel och har en god samarbetsförmåga.
- Du är engagerad, positiv och initiativrik.
- Du är en ansvarsfull person med en stor portion tålamodAnställningsvillkor
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.
Tjänsten avser perioden 25 juni - 16 augusti.
Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Länsstyrelsen i Dalarnas län har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-786-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Dalarnas län
(org.nr 202100-2429) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Dalarnas Län Kontakt
Örjan Stefansson 010-2250356 Jobbnummer
9711925