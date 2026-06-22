Parkeringsvakt med Servicekänsla
Parkeringsservice Svenska AB / Säkerhetspersonalsjobb / Norrköping Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Norrköping
2026-06-22
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Parkeringsservice Svenska AB i Norrköping
, Örebro
, Södertälje
, Stockholm
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Parkeringsvakt
Kommun: Norrköping
Kort fakta om jobbet
Anställningsform: Heltid/ DeltidsanställningPubliceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
SpråkKvalifikationer
• Svenska
• EngelskaKörkortskravKvalifikationer
• B sedan minst 2 år
Om jobbet
Söker du ett fritt och omväxlande jobb där du får vara ute mycket?
Vi på P-Service söker nu parkeringsvakter till vårt kontor i Norrköping/Eskilstuna.
Du kommer att vara en del av ett team med lång erfarenhet av branchen.
Som parkeringsvakt så är det ett väldigt fritt och varierande jobb, Den ena dagen är inte den andra lik., Det är en fördel om man inte har något emot att köra mycket bil då det blir många timmar i bilen.
Arbetsuppgifterna består bland annat av :
• Vara ute och kontrollera parkeringar så parkeringsreglerna efterlevs.
• Utfärda kontrollavgifter
• Svara på frågor ute på fältet om parkering/ betalning i appen.
• Se så korrekt skyltning finns på området.
• Anmäla skyltfel/saknade skyltar till kontoret, mm.
Krav för tjänsten
B körkort
Svenska i tal och skrift
Engelska i tal
Ej förekommande i belastningsregister
Vem är du
Som person så söker vi dig som är stresstålig, där det är bra om du är social och gillar att prata med människor. Du är en ordningsam person som gillar ordning och reda, och kan behålla lugnet oavsett situation. Du gillar att vara ute och arbeta i alla väder, Du har inga problem med att ta eget ansvar och kunna samarbeta med dina kollegor vart du ska åka under ditt arbetspass.Utbildningsbakgrund
Inget krav på speciell utbildning innan anställning, Vi utbildar all vår personal internt inom tomtmarksövervakning (LKOP), Vi går igenom alla regler och rutiner så rätt kompetens säkerställs innan du är redo att börja arbeta hos oss.
Lön och arbetstider tillämpas enligt Transports bevaknings och säkerhetsavtalet.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om anställningenErsättning
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Var ligger arbetsplatsen?
Arbetsplatsen ligger i Norrköping/Eskilstuna.
Arbetsgivaren
Parkeringsservice Svenska ABhttps://pservice.se/
Ansökan skickas till : ansokan@pservice.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: ansokan@pservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Parkeringsvakt". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Parkeringsservice Svenska AB
(org.nr 556602-8899)
600 11 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Parkeringsservice Svenska AB ansokan@pservice.se Jobbnummer
9971938