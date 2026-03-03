Parkarbetare till parkenheten
2026-03-03
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden - allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Har du erfarenhet av park- och trädgårdsarbete och vill arbeta med att underhålla kommunens parker och grönområden? Tycker du att det är lika viktigt som det är för oss att arbeta för en sund och naturlig livsmiljö? Då är du varmt välkommen med din ansökan till oss på Parkenheten! Parkenheten är en enhet inom stadsbyggnadsförvaltningen som sköter och underhåller kommunens parker och grönområden och skapar därigenom mervärde för Uppsalaborna. Vi sköter bland annat om parker, träd, skog, lekplatser, planteringar och utsmyckningar av det offentliga rummet. Hos oss finner du en arbetsplats som bidrar till trivsel, god och vacker miljö för alla som lever i, verkar och besöker Uppsala kommun. Vi arbetar för en sund och naturlig livsmiljö för människor, djur och växter med fokus på biologisk mångfald och leveranser av ekosystemtjänster.
Tjänsten är en säsongsanställning under perioden 20260331-20261031.Ditt uppdragI arbetet ingår att kontrollera, beskära och sköta om träd, häckar, buskage, planteringsytor, gräsytor och hårdgjorda ytor. I din roll kommer du även utföra rondering och säkerhetskontroller av lekplatser, utegym och spontanidrottsytor samt notera och rapportera om förebyggande och förbättrande åtgärder. Det är ett fysiskt krävande arbetet med skötsel och underhåll av kommunens parker och grönområden.Din bakgrundVi söker dig som har grundläggande trädgårdsutbildning med erfarenhet av park- och trädgårdsarbete eller motsvarande arbete inom grönyteskötsel. Utbildning i arbete på väg ser vi som meriterande. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du dessutom har erfarenhet av park- och trädgårdsarbete inom kommunal verksamhet. Om du har motorsågskort, röjsågskort eller skyliftkort ser vi det som meriterande. Arbetet kräver att du har B-körkort. Som person är du flexibel och ser möjligheter i förändringar. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare är du en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Sist men inte minst serviceinriktad person som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Magnus Rimland, arbetsledare, 018-727 60 24Mark van der Veen, arbetsledare, 018-727 42 49Fredrik Gustafsson, arbetsledare, 018-726 31 26Emma Strandqvist, arbetsledare, 018-726 35 70.Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 10.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "GSN-2026-00076". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning gata park natur Kontakt
Arbetsledare
Emma Strandqvist 018-726 35 70 Jobbnummer
9773400