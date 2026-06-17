Parkarbetare sökes till Partille kommun
Partille kommun / Trädgårdsanläggarjobb / Partille Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Partille
2026-06-17
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Nu söker vi två engagerade parkarbetare som vill vara med och skapa trivsamma miljöer för alla som bor i och besöker Partille.
Som parkarbetare hos oss får du ett varierande och praktiskt arbete där du bidrar till att våra utemiljöer håller hög kvalitet. Du arbetar bland annat med att:
• Sköta och underhålla grönytor och planteringar- Klippa gräs, trimma och rensa ogräs- Beskära träd och buskar- Plantera och vattna- Bekämpa invasiva växter- Hålla allmänna platser rena och trivsamma
Under vintern ingår även arbete medsnöröjning och halkbekämpning, och beredskapstjänst kan förekomma. Arbetet som parkarbetare är fysiskt och innebär användning av maskiner och redskapsbärare.Publiceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Vi söker dig som:- Har några års erfarenhet av liknande arbete- Har B-körkort- Behärskar svenska i tal och skrift- Har god datorvana
Det är meriterande om du har:- Trädgårdsutbildning eller kunskap inom växtkännedom och beskärning- Motorsågskörkort (AB) och utbildning för röjsåg- Arbete på väg (APV)
Vi söker dig som är serviceinriktad och positiv i mötet med människor. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar noggrant och strukturerat. Du är engagerad i ditt arbete och känner stolthet över att bidra till en välskött och trivsam kommun.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Annonsen ligger ute under semesterperiod och rekryteringen startar upp vecka 30.
Din nya arbetsplats
Gata- och Parkenheten är en del av Tekniska avdelningen och ansvarar för att våra gemensamma utemiljöer är trygga, rena och välkomnande. Vi sköter bland annat gator, torg, parker, lekplatser och grönytor – och ser till att allt fungerar året runt, även under vinterhalvåret. Hos oss finns också ansvar för kommunens fordon och förråd.
Hos oss i Partille kommun står alla människors lika värde i centrum. Med stort engagemang och korta beslutsvägar skapar vi tillsammans trygghet, kvalitet och utveckling för våra invånare.
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
• Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem
• Har du skyddad identitet? Ring Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten
• Vi tar inte emot några personliga brev
• Inför anställning behöver du kunna styrka din identitet och, vid behov, arbetstillstånd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille Kommun
(org.nr 212000-1272), http://partille.varbi.com
Gamla Kronvägen 34 (visa karta
)
433 33 PARTILLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
KSF, SBK, Tekniska avd., Gata/park-enheten Kontakt
Driftledare
Jonas Melin 031-7921267 Jobbnummer
9968334