Parkarbetare säsongsvikariat
Mörbylånga kommun, Tekniska / Trädgårdsanläggarjobb / Mörbylånga Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Mörbylånga
2026-01-05
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Vi söker nu 4st medarbetare som med utgångspunkt i Färjestaden stärker upp arbetslaget under sommar-säsongen 2026. Tillträde förväntas ske under april och tjänsten sträcker sig sedan till sista september.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med varierande uppgifter inom grönyteskötsel och anläggningsarbete. I uppdraget ingår bland annat gräsklippning, naturmarksskötsel, vägunderhåll, renhållning, uppsättning och skötsel av fast markutrustning såsom lekplatser, skyltar, papperskorgar m.m. Arbetsdagen kan bestå av både planerade och oförutsedda arbeten som du tillsammans med arbetsledare och övriga kollegor organiserar, prioriterar och genomför. Schemalagt helgjobb förekommer.Kvalifikationer
För att lyckas i tjänsten behöver du ha lätt för att möta och kommunicera med kommunens invånare och besökare på ett servicemedvetet sätt. Du har god initiativförmåga och tar ansvar för att dina arbetsuppgifter genomförs på ett effektivt sätt samt håller god kvalitet. Du arbetar bra såväl självständigt som i team.
Innehav av minst B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har
* tidigare erfarenhet av grönyteskötsel och växtkännedom
* certifikat för Arbete på väg, arbete med motorsåg och/eller röjsåg
* utökad B-behörighet (B96) och/eller BE-behörighet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi skicka in din ansökan digitalt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Mörbylånga kommun, Tekniska Kontakt
Arbetsledare
Daniel Vindeblad daniel.vindeblad@morbylanga.se 010-354 75 00 Jobbnummer
9668608