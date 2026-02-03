Parkarbetare säsongsarbete 2026
2026-02-03
Tycker du om att vara ute, ha ett praktiskt arbete och har lätt för att samarbeta med andra-då ska du söka till oss!
Vilka är vi?
Avdelningen Park/Gata ansvarar för skötsel och underhåll av alla kommunala gator, gång-cykelvägar och grönytor i kommunens 11 tätorter.
Avdelningen ansvarar även för drift och underhåll av kommunens vatten och avloppsledningsnät.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder ett varierande arbetet som innebär arbetsuppgifter som trädvård, gräsklippning, plantering, skötsel av planteringar samt städning. Du arbetar i en grupp tillsammans med övriga parkarbetare men behöver även kunna arbeta självständigt ibland.
Vad söker vi hos dig?
Det är meriterande om du har ett intresse för trädgårdsarbete eller praktisk erfarenhet samt maskinkörning.
Du har körkort lägst B-behörighet för manuell växellåda. Meriterande är om du har BE-körkort.
Upplysningar
Anställningstiden varierar mellan 4 till 6 månader.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
